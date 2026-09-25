Έρευνα για την Αθήνα: Πόσες ώρες χάνουμε «κολλημένοι» στην κίνηση;

Έρευνα της TomTom για το 2025 αναδεικνύει τον καθημερινό εφιάλτη που βιώνουν οι οδηγοί στους δρόμους της Αθήνας.

Η καθημερινότητα των οδηγών στους δρόμους της Αθήνας έχει μετατραπεί σε έναν διαρκή εφιάλτη και αυτό αποτυπώνεται πλήρως στα νέα στοιχεία που φέρνει η έρευνα TomTom Traffic Index για το 2025.

Τα ευρήματα προκαλούν σοκ, καθώς αποδεικνύουν ότι ο μέσος οδηγός στην πρωτεύουσα σπατάλησε το 2025 σχεδόν 6 ημέρες της ζωής του εγκλωβισμένος πίσω από το τιμόνι, εξαιτίας των ατελείωτων καθυστερήσεων στους δρόμους.

143 ώρες πίσω από το τιμόνι

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του 2025, ο μέσος οδηγός στην Αθήνα παρέμεινε κολλημένος στην κίνηση για περίπου 143 ώρες. Το νούμερο αυτό είναι αυξημένο κατά 6 ώρες και 23 λεπτά σε σύγκριση με το 2024, επιβεβαιώνοντας τη επιδείνωση του κυκλοφοριακού προβλήματος στο λεκανοπέδιο.

Παράλληλα, η έρευνα συμπεραίνει ότι για να καλύψει ένας οδηγός μια απόσταση μόλις 10 χιλιομέτρων, χρειάστηκε κατά μέσο όρο 31 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα, χρόνος που είναι κατά 58 δευτερόλεπτα μεγαλύτερος σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Ενδεικτικό της ασφυκτικής κατάστασης είναι το γεγονός ότι μέσα σε 15 λεπτά, η μέση απόσταση που κατάφερνε να διανύσει ένα όχημα ήταν μόλις 4,8 χιλιόμετρα, δηλαδή 100 μέτρα λιγότερα από ό,τι το 2024.

Οι δρόμοι γίνονται εφιάλτης στις ώρες αιχμής

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο άσχημη κατά τις ώρες αιχμής, όπου η μέση ταχύτητα των οχημάτων υποχωρεί στα 15,4 χλμ./ώρα (από 19 χλμ./ώρα).

Τις πρωινές ώρες, το κυκλοφοριακό έμφραγμα φτάνει στο κορύφωμά του, με το μέσο επίπεδο συμφόρησης να αγγίζει το εντυπωσιακό 94%. Σε αυτό το διάστημα, η μέση ταχύτητα πέφτει στα 15,3 χιλιόμετρα ανά ώρα, με αποτέλεσμα η κάλυψη μιας διαδρομής 10 χιλιομέτρων να απαιτεί κατά μέσο όρο 39 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα.

Εξίσου απελπιστική είναι η εικόνα το απόγευμα, όπου το μέσο επίπεδο συμφόρησης στους δρόμους διαμορφώνεται στο 88,2%, ενώ η μέση ταχύτητα δεν ξεπερνά τα μόλις 15,5 χλμ./ώρα. Έτσι, οι οδηγοί που επιστρέφουν από τις εργασίες τους χρειάζονται 38 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα για να καλύψουν μια απόσταση των 10 χιλιομέτρων.