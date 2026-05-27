Παίρνει ξανά μπρος ο διαγωνισμός για τις 1.000 κάμερες

Μέχρι την επόμενη εβδομάδα θα έχει επαναπροκηρυχθεί ο διαγωνισμός για τις κάμερες, όπως εξήγησε ο κ. Παπαστεργίου.

Στον «αέρα» έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να βρίσκεται ο διαγωνισμός για τις νέες κάμερες, ο οποίος πρόσφατα αναβλήθηκε μετά από τρεις προδικαστικές προσφυγές.

«Αναβάλαμε για μια εβδομάδα τον διαγωνισμό, κατεβάσαμε την προηγούμενη προκήρυξη διότι, παρά τη μεγάλη συμμετοχή – 19 οικονομικοί φορείς εξέφρασαν ενδιαφέρον – έγιναν τρεις ενστάσεις στην ΕΑΔΗΣΥ», εξήγησε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό Real FM. Όπως σημείωσε, ορισμένα από τα επιχειρήματα των ενστάσεων θεωρήθηκαν βάσιμα, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση για διορθώσεις.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαστεργίου, ο νέος διαγωνισμός αναμένεται να προκηρυχθεί έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας, με στόχο την τοποθέτηση, λειτουργία και συντήρηση 1.000 καμερών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δυνατότητα επέκτασης του έργου, με την πρόβλεψη για τοποθέτηση επιπλέον 1.000 καμερών σε ορίζοντα πενταετίας ή δεκαετίας, ανάλογα με την τεχνολογία που θα είναι διαθέσιμη τότε. «Η τεχνολογία, ειδικά αυτή που βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, τρέχει πολύ γρήγορα και δεν είναι εύκολο σήμερα να προβλέψεις τι θα υπάρχει σε πέντε χρόνια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός εστίασε και στις συνεχείς προσφυγές που καθυστερούν κρίσιμα έργα, φέρνοντας ως παράδειγμα το πληροφοριακό σύστημα, όπου αν και το Δημόσιο δικαιώθηκε σε πολλαπλά επίπεδα, η υπογραφή της σύμβασης εκκρεμεί για πάνω από ένα χρόνο.

«Πρέπει ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Είναι θέμα ζωτικής σημασίας η οδική ασφάλεια», υπογράμμιση, συμπληρώνοντας πως πρέπει να εξεταστεί ένα αυστηρότερο πλαίσιο για τις «άσκοπες» προσφυγές που γίνονται μόνο για λόγους καθυστέρησης.