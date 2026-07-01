Πάνω από 1.900 έλεγχοι οχημάτων μέσα σε μία μέρα στην Κεντρική Μακεδονία

Βεβαιώθηκαν 647 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Στοχευμένους τροχονομικούς ελέγχους πραγματοποίησε η Τροχαία στις 28 Ιουνίου σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική, με στόχο την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Όπως αναφέει η ΕΛΑΣ, πραγματοποιήθηκαν 1.923 έλεγχοι οχημάτων και βεβαιώθηκαν 647 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ως εξής:

118 για παραβίαση του ορίου ταχύτητας,

26 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

12 για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

8 για παραβάσεις οχημάτων (ΚΤΕΟ),

7 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση,

6 για φθαρμένα ελαστικά,

4 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

3 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ,

2 για αντικανονικό προσπέρασμα,

1 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα και

460 για λοιπές παραβάσεις.

«Η προσπάθεια για την αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων και της ασφαλούς κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο είναι καθημερινή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας», εξηγεί η Ελληνική Αστυνομία.