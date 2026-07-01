Πάνω από 1.900 έλεγχοι οχημάτων μέσα σε μία μέρα στην Κεντρική Μακεδονία

Βεβαιώθηκαν 647 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Στοχευμένους τροχονομικούς ελέγχους πραγματοποίησε η Τροχαία στις 28 Ιουνίου σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική, με στόχο την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.
Όπως αναφέει η ΕΛΑΣ, πραγματοποιήθηκαν 1.923 έλεγχοι οχημάτων και βεβαιώθηκαν 647 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ως εξής:
- 118 για παραβίαση του ορίου ταχύτητας,
- 26 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,
- 12 για μη χρήση προστατευτικού κράνους,
- 8 για παραβάσεις οχημάτων (ΚΤΕΟ),
- 7 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση,
- 6 για φθαρμένα ελαστικά,
- 4 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,
- 3 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ,
- 2 για αντικανονικό προσπέρασμα,
- 1 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα και
- 460 για λοιπές παραβάσεις.
«Η προσπάθεια για την αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων και της ασφαλούς κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο είναι καθημερινή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας», εξηγεί η Ελληνική Αστυνομία.