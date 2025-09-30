Πάνω από 2.500 παραβάσεις για μη χρήση κράνους μέσα σε μία εβδομάδα

Κατά τη 13η εβδομάδα εφαρμογής της δράσης πραγματοποιήθηκαν 20.637 έλεγχοι, όπως ανακοινώνει η ΕΛΑΣ.

Συνεχίζεται η εκστρατεία «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», της Ελληνικής Αστυνομίας, με σκοπό τη την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων, καθώς και των χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

Κατά τη 13η εβδομάδα εφαρμογής της δράσης (22/9/2025-28/9/2025) πραγματοποιήθηκαν 20.637 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 2.265 παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες 48 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 322 παραβάσεις σε επιβάτες.

Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι 1.869 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (από τους οποίους 48 διανομείς), 305 επιβάτες δίκυκλων, 364 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. και 32 οδηγούς οχημάτων ATV («γουρούνες»).

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

889 στην Αττική,

302 στα Ιόνια Νησιά,

238 στην Κρήτη,

202 στο Νότιο Αιγαίο,

174 στη Θεσσαλονίκη,

169 στη Δυτική Ελλάδα,

146 στην Κεντρική Μακεδονία,

130 στην Πελοπόννησο,

91 στη Θεσσαλία,

67 στην Ήπειρο,

67 στη Στερεά Ελλάδα,

56 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

45 στο Βόρειο Αιγαίο και

11 στη Δυτική Μακεδονία

Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγόδικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Υπενθυμίζεται ότι, στις περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.