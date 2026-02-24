Πάνω από 930 οδηγοί έχασαν το δίπλωμά τους μέσα σε λίγες μέρες στην Αθήνα

Συνεχίζονται οι έλεγχοι της Τροχαίας Αττικής για την αντιμετώπιση παραβάσεων που συνδέονται με σοβαρά ή θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα.

Επί ποδός ήταν τις προηγούμενες μέρες η Τροχαία Αττικής, στο πλαίσιο του εορτασμού της Καθαράς Δευτέρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α., πρωινές ώρες της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου 2026 έως πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 24 Φεβρουαρίου, διενεργήθηκαν 28.189 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 4.626 παραβάσεις.

Ενδεικτικά αναφέρονται 66 για παραβίαση σηματοδοτών, 359 για υπερβολική ταχύτητα, 200 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, 254 για μη χρήση προστατευτικού κράνους, 34 για χρήση κινητού τηλεφώνου, 186 για έλλειψη ΚΤΕΟ κ.α..

Επιπλέον, βεβαιώθηκαν 256 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και συνελήφθησαν 20 οδηγοί.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αφαιρέθηκαν 264 άδειες κυκλοφορίας, 934 άδειες ικανότητας οδήγησης, 166 πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ ακινητοποιήθηκαν 636 οχήματα.

Σχετικές εξορμήσεις της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση, προσθέτει η ΕΛ.ΑΣ.