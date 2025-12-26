Παραδόθηκε σε κυκλοφορία η νέα γέφυρα Διάβας (+video)

Η παλιά γέφυρα είχε πληγεί από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023.

Στη διάθεση των οδηγών βρίσκεται εδώ και λίγες ημέρες η γέφυρα Διάβας, η οποία συνδέει την Καλαμπάκα με τα χωριά του Ασπροποτάμου, διασχίζοντας τον ποταμό Πηνειό.

Η παλιά υποδομή είχε πληγεί από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023, προκαλώντας την απομόνωση των περίπου 50 χωριών της περιοχής του Ασπροποτάμου, από την Καλαμπάκα.

Η βασική εναλλακτική διαδρομή ήταν μέσω της ιστορικής γέφυρας της Σαρακίνας, με αποτέλεσμα να αυξάνεται σημαντικά το κόστος μεταφοράς.

Σημειώνεται ότι η προηγούμενη γέφυρα της Διάβας είχε παραδοθεί στις 28 Απριλίου του 2017, αντικαθιστώντας τη γέφυρα που είχε παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά του Πηνειού το 2016.