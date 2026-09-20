Παρατείνεται και για τον Οκτώβριο η επιδότηση του diesel

Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε την παράταση της επιδότησης του diesel και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μειωθεί η φορολογία στα καύσιμα.

Στην άμεση ενίσχυση των καταναλωτών και των επαγγελματιών μέσω της παράτασης των μέτρων στο πετρέλαιο κίνησης, αλλά και στην προοπτική μείωσης των φόρων στα καύσιμα, εστιάζει ο κυβερνητικός σχεδιασμός για την αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το στίγμα των προθέσεων της κυβέρνησης, θέτοντας σε πρώτη γραμμή την επέκταση της επιδότησης στο diesel και την ανάγκη ευρωπαϊκής ευελιξίας για τη φορολογία.

Όσον αφορά την κάλυψη των καθημερινών αναγκών μετακίνησης και παραγωγικής δραστηριότητας, ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η στήριξη στο πετρέλαιο κίνησης διατηρείται ακέραιη, ενώ παράλληλα συνέδεσε τυχόν περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις με το κοινοτικό πλαίσιο.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Επίσης, επεκτείνουμε την επιδότηση στο diesel για όλον τον Οκτώβριο. Βεβαίως, ακόμη και αν μια κυβέρνηση διαθέτει δημοσιονομικές εφεδρείες, η έκταση του προβλήματος καθιστά αναγκαία μια ευρωπαϊκή παρέμβαση, στην οποία και επιμένω. Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις, χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα».

Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στον σχεδιασμό για το πετρέλαιο θέρμανσης ενόψει της χειμερινής περιόδου, περιγράφοντας τη σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα για τη συγκράτηση της τιμής εκκίνησης.

Ειδικότερα σημείωσε: «Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινώσουμε μια σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των διυλιστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, χαμηλότερα από το επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περυσινή περίοδος.»