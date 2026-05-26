Παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ

Όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρατείνεται η επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά.

Την παράταση της επιδότησης του ντίζελ και για τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο.

«Εμείς στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας», ανέφερε ο πρωθυπουργός, ενώ διευκρίνισε: «η επιδότηση του ντίζελ επεκτείνεται και για τον Ιούνιο, με 15 λεπτά, θα το κρατήσει φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με Μάρτιο».

Σύμφωνα τα τελευταία επίσημα στοιχεία, η μέση τιμή του ντίζελ κίνησης σήμερα διαμορφώνεται στα 1,815 ευρώ/λίτρο.