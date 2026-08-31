Παρατείνεται και τον Σεπτέμβριο η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης

Το ύψος της επιδότησης ανέρχεται στα 10 λεπτά ανά λίτρο.

Την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Σεπτέμβριο, ανακοίνωσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Οι υψηλές τιμές των καυσίμων παγκοσμίως, οδήγησαν την κυβέρνηση στην απόφαση να παρατείνει το μέτρο. Το ύψος της επιδότησης ανέρχεται στα 10 λεπτά ανά λίτρο.

Η ανακοίνωση του υπουργείου

«Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοινώνει ότι συνεχίζεται και για τον μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο, ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο (8 λεπτά + ΦΠΑ), με εκτιμώμενο δημοσιονομικό κόστος 30 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, από τον Απρίλιο, οπότε και ξεκίνησε η επιδότηση, το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου κίνησης ανέρχεται σε 211 εκατ. ευρώ.

Καθώς οι διεθνείς τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, η κυβέρνηση συνεχίζει τη στοχευμένη παρέμβαση για έναν ακόμη μήνα, περιορίζοντας την επιβάρυνση για πολίτες και επιχειρήσεις και, κυρίως, τις έμμεσες επιπτώσεις του αυξημένου κόστους στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις τιμές».