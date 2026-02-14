Παρατείνονται μέχρι τη Δευτέρα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό – Οι εναλλακτικές διαδρομές

Ποιοι είναι οι είσοδοι που θα παραμείνουν κλειστές μέχρι τις 06:00 το πρωί της Δευτέρας.

Έως και τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, ώρα 6.00 π.μ., παρατεινονται οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έκτακτης εκτέλεσης εργασιών συντήρησης της σήραγγας «Λιοσίων» της Αττικής Οδού.

Ειδικότερα, έως τότε στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από την Ελευσίνα έως το Αιγάλεω, θα παραμείνουν κλειστοί οι κλάδοι εισόδου από τους κόμβους Μάνδρας, Μαγούλας, Ασπροπύργου και Αιγάλεω.

Κατά τη διάρκεια των ως άνω αποκλεισμών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται ως εξής:

Στην κατεύθυνση προς Αθήνα-Κέντρο: μέσω Λεωφ. Αθηνών.

Στην κατεύθυνση προς Λαμία: μέσω Λεωφ. Αθηνών και Λεωφ. Κηφισού (προς Λαμία).

Στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο: Λεωφ. Αθηνών και Λεωφ. Κηφισού (προς Λαμία) και μέσω κόμβου Μεταμόρφωσης (προς Αεροδρόμιο).

Η ΕΛΑΣ ζητά από τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.