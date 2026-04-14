Πάσχα: Μόλις 0,54% το ποσοστό των οδηγών υπό την επήρεια αλκοόλ στην Αττική

Μακριά από το τιμόνι έμειναν το Πάσχα οι οδηγοί που είχαν καταναλώσει αλκοόλ, όπως προκύπτει από τους ελέγχους της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Ειδικότερα, το τελευταίο πενθήμερο διενεργήθηκαν 18.737 έλεγχοι αλκοόλ σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τις παραβάσεις να ανέρχονται σε 102, κάτι που σημαίνει ότι τα θετικά αποτέλεσμα ήταν μόλις 0,54% επί του συνόλου.

Συνολικά από πρώτες πρωινές ώρες της 9ης Απριλίου 2026 έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα συνελήφθησαν 4 οδηγοί, υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mgr/l.

Οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση, καταλήγει η ανακοίνωση, όπως αναφέρει η Ελληνική Αστυνομία.