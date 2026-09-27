«Passa Mparou»: Το πέρασμα των τσελιγκάδων που έγινε ο ελληνικός οδηγικός παράδεισος

Το πέρασμα του Μπάρου ενώνει τη Θεσσαλία με την Ήπειρο και αποτελεί τον υψηλότερο δρόμο με άσφαλτο στην Ελλάδα.

Για κάθε λάτρη της οδήγησης, η αναζήτηση της τέλειας διαδρομής είναι μια διαρκής πρόκληση. Αν και η σκέψη συχνά ταξιδεύει σε διεθνώς αναγνωρισμένες διαδρομές, όπως το Passo dello Stelvio στις ιταλικές Άλπεις, τη Route Napoleon στη Γαλλία ή την Transfaragarasan στη Ρουμανία, η Ελλάδα κρύβει στο ορεινό της ανάγλυφο, ανάλογης ομορφιάς οδηγικές εμπειρίες.

Μία από αυτές τις διαδρομές που ανεβάζουν την αδρεναλίνη και τους παλμούς σε μεγάλο… υψόμετρο βρίσκεται μακριά από την κοσμοπολίτικη εικόνα των νησιών, στην καρδιά της Πίνδου.

O υψηλότερος δρόμος με άσφαλτο στην Ελλάδα

Ο λόγος για τον Αυχένα του Μπάρου, τον υψηλότερο ασφαλτοστρωμένο δρόμο στη χώρα, ο οποίος βρίσκεται στα 1.905 μέτρα και ενώνει δύο γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας, τη Θεσσαλία και την Ήπειρο. Ο Μπάρος συνδέει τα χωριά Ανθούσα και Χαλίκι από την πλευρά του Ασπροποτάμου με τους Καλαρρύτες και το Ματσούκι στην ήπειρο των Τζουμέρκων.

Με Audi A3 allstreet στο Πέρασμα του Μπάρου

Η οδηγική πλήξη σε αυτόν τον δρόμο είναι άγνωστη λέξη, αφού ο αυχένας του Μπάρου περιλαμβάνει πολλές απότομες στροφές ανάμεσα σε απόκρημνες πλαγιές, βαθιά φαράγγια και περάσματα μέσα από πυκνά δάση. Καθώς το υψόμετρο αυξάνεται, το τοπίο μεταβάλλεται σε αλπικό και ο οδηγός μπορεί να απολαύσει τη θέα προς τις επιβλητικές κορυφές του Περιστερίου (2.294 μ.) και της Κακαρδίτσας (2.429 μ.).

Πώς πήρε το όνομά του

Για τους αγωγιάτες και τους τσελιγκάδες της Πίνδου, αυτή η ορεινή διάβαση ήταν γνωστή εδώ και αιώνες, καθώς τη διέσχιζαν συστηματικά είτε για να μεταφέρουν ανθρώπους και εμπορεύματα στα δυσπρόσιτα χωριά είτε για να βοσκήσουν τα κοπάδια τους. Οι παλιοί ντόπιοι, αλλά ακόμη και οι νεότεροι που μιλούν τη βλάχικη γλώσσα, ονομάζουν την περιοχή «Passa Mparou», δηλαδή «Το πέρασμα του Μπάρου».

Στα βάθη των ετών, η ονομασία αυτή συνδέθηκε είτε με το όνομα ενός βοσκού, του Μπάρου, ο οποίος ανακάλυψε το πέρασμα στην προσπάθειά του να μετακινήσει τα ζώα του, είτε με τη βλάχικη φράση «mula barri», που σημαίνει κοπάδι μουλαριών και παρέπεμπε στα υποζύγια που διέσχιζαν αδιάκοπα τη διαδρομή.