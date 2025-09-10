Tι αλλάζει για τα πατίνια στην Αθήνα

Στη χωροθέτηση συγκεκριμένων χώρων στάθμευσης στρέφεται ο Δήμος Αθηναίων προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της κατάληψης πεζοδρομίων και πλατειών από πατίνια.

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η χωροθέτηση από τον Δήμο Αθηναίων συγκεκριμένων χώρων στάθμευσης για τα ηλεκτρικά πατίνια που κυκλοφορούν στην πόλη. Το πρόβλημα είναι διαπιστωμένο εδώ και καιρό, σχεδόν από την πρώτη στιγμή που άρχισαν να δραστηριοποιούνται στην Αθήνα εταιρείες που μισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια.

Η απουσία οριοθετημένων χώρων για τη στάθμευσή τους έχει οδηγήσει στο να αφήνονται κυριολεκτικά τα πατίνια όπου να ‘ναι, καθώς δεν υπάρχει υποχρέωση για τους χρήστες τους να τα σταθμεύουν σε συγκεκριμένα σημεία. Το αποτέλεσμα είναι να βρίσκονται παντού: σε πεζοδρόμια, δρόμους, πλατείες, πάρκα, προκαλώντας μεγαλύτερα προβλήματα σε μια Αθήνα που ούτως ή άλλως έχει πολλά προβλήματα όσον αφορά την κατάληψη του δημόσιου χώρου.

Το σχέδιο

Έπειτα από διεργασίες αρκετών μηνών, έπειτα από συνεννοήσεις με τις εταιρείες που μισθώνουν πατίνια και συσκέψεις με συγκοινωνιολόγους, το σχέδιο του Δήμου Αθηναίων για την οργάνωση στο χάος των πατινιών μπαίνει στην τελική ευθεία. Προκειμένου να προσδιοριστούν οι χώροι όπου θα οριοθετηθούν θέσεις στάθμευσης, αξιοποιήθηκαν τα δεδομένα από την καταγραφή των μετακινήσεων και έχουν αποτυπωθεί τα σημεία και οι περιοχές όπου καταγράφεται ο μεγαλύτερος όγκος μετακινήσεων.

Το σχέδιο για την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων σε επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΕΠΗΟ), όπως είναι η επίσημη ορολογία για τα ηλεκτρικά πατίνια και τα άλλα οχήματα μικροκινητικότητας, προβλέπει:

• Τον ορισμό 70 χώρων στην πόλη, κατά κύριο λόγο σε πολύ κεντρικά σημεία με έντονη τουριστική δραστηριότητα ή κοντά σε πλατείες, σταθμούς του μετρό και του ηλεκτρικού, πάρκα κ.λπ. για τη στάθμευση των πατινιών.

• Σε καθένα από αυτά τα σημεία θα οριστούν θέσεις στάθμευσης, με την πρόβλεψη ότι δεν μπορεί να υπάρχουν περισσότερες από έξι θέσεις στάθμευσης ανά σημείο. Σε κάθε θέση στάθμευσης θα μπορούν να σταθμεύουν μέχρι πέντε πατίνια.

• Το μίσθωμα για τις θέσεις διαφέρει ανάλογα με την περιοχή, καθώς ο δήμος χωρίζεται σε τρεις ζώνες. Στην Α΄ ζώνη που καλύπτει τα όρια της 1ης δημοτικής κοινότητας το ετήσιο τέλος αναμένεται να προσδιοριστεί στα 100 ευρώ για κάθε πατίνι, στη Β΄ ζώνη που καλύπτει τη 2η, την 3η και την 7η δημοτική κοινότητα στα 70 ευρώ για κάθε πατίνι, και στη Γ΄ ζώνη που καλύπτει την 4η, την 5η και την 6η δημοτική κοινότητα στα 50 ευρώ για κάθε πατίνι.

• Οι εταιρείες εκμίσθωσης των οχημάτων μικροκινητικότητας θα υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις που επιθυμούν να καλύψουν. Αν δεν έχει παραχωρηθεί το σύνολο των θέσεων μετά την αρχική κατανομή, θα έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν επιπλέον θέσεις από όσες έχουν μείνει, καθώς θα προβλέπεται ότι δεν μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός τους. Αν τα αιτήματα για κάποια σημεία είναι περισσότερα από τις θέσεις, τότε η αρμόδια υπηρεσία θα διενεργεί κλήρωση ή θα παραχωρεί λιγότερες θέσεις από αυτές που ζητούνται, ώστε αναλογικά να καλυφθούν όλα τα αιτήματα.

• Την υποχρέωση για την τοποθέτηση της κατάλληλης σήμανσης στους χώρους όπου θα σταθμεύουν τα πατίνια θα την έχουν οι πάροχοι, κατόπιν υποδεί-ξεων που θα γίνουν από τον Δήμο Αθηναίων, οι οποίοι θα πρέπει να προχωρήσουν και στη διαγράμμιση των χώρων που τους παραχωρούνται και να ανανεώνουν τη διαγράμμιση κάθε τρεις μήνες.

• Η παραχώρηση των θέσεων θα γίνεται σε ετήσια βάση και οι εταιρείες εκμίσθωσης θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα πατίνια πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζει ο ΚΟΚ και φέρουν το κατάλληλο λογισμικό για την τήρηση των ορίων ταχύτητας και του περιορισμού στάθμευσης και κίνησης. Θα πρέπει, επίσης, να διαθέτουν συνεργεία άμεσης επέμβασης, που θα ελέγχουν την τήρηση των όρων στάθμευσης.

