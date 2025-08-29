Πάτησε φρένο η ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα – Ποια μοντέλα διασώθηκαν τον Ιούλιο

Η επιτάχυνση της διείσδυσης της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα παραμένει μια δυσεπίλυτη εξίσωση, που θα μπορούσε ωστόσο να καταστεί ευκολότερη.

Σε αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής αυτοκινητιστικής πραγματικότητας έχει εξελιχθεί πλέον η ηλεκτροκίνηση, παρά τα σημαντικά εμπόδια που δυσχεραίνουν την επιτάχυνση των ρυθμών διείσδυσης στην αγορά.

Ρυθμοί που τον Ιούλιο του 2025 σημείωσαν σημαντική επιβράδυνση, με τις πωλήσεις καινούργιων ηλεκτρικών ΙΧ να περιορίζονται σε 611 μονάδες (έναντι 882 τον Ιούλιο του 2024), και το μερίδιο να διολισθαίνει στο 4,5%, από 7,2% τον αντίστοιχο μήνα του περασμένου έτους.

Στον αντίποδα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο το ποσοστό των ηλεκτρικών αυτοκινήτων επί των συνολικών ταξινομήσεων καινούργιων ΙΧ σημείωσε άνοδο, σκαρφαλώνοντας από το 12,5% του Ιουλίου του 2024 στο 15,6%.

Ουδείς περιμένει απόλυτη ευθυγράμμιση των ρυθμών ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης σε Ελλάδα και Ευρώπη. Όταν, ωστόσο, η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) χαρακτηρίζει το μερίδιο του 15,6%, χαμηλό και πολύ μακριά από τον στόχο της ΕΕ για την απανθρακοποίηση των μεταφορών, άπαντες αντιλαμβάνονται ότι η ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με ακόμα μεγαλύτερες προκλήσεις.

Αναντίρρητα, το χάσμα μεταξύ του Ιουλίου του 2025 και του Ιουλίου του 2024 ερμηνεύεται μέσω μιας κρίσιμης λεπτομέρειας: Τον Ιούλιο του περασμένου έτους μόλις είχε εγκαινιαστεί το Κινούμαι Ηλεκτρικά 3, προσφέροντας επιδότηση αγοράς έως και 9.000 ευρώ, όταν τον αντίστοιχο μήνα του 2025 τα κεφάλαια του προγράμματος είχαν εξαϋλωθεί, χωρίς οι ενδιαφερόμενοι να γνωρίζουν με ασφάλεια αν θα υπάρξει συνέχεια και λεπτομέρειες για το ύψος της επιδότησης, δεδομένου ότι οι επίσημες ανακοινώσεις έγιναν αρχές Αυγούστου. Δεν είναι, όμως, μόνο η κρατική επιδότηση.

Ακόμα και με κρατική αρωγή, το κόστος απόκτησης παραμένει υψηλό, παρά τη συνεχή διεύρυνση της λίστας των προσιτών προτάσεων και τις φιλότιμες προσπάθειες των εισαγωγικών εταιρειών να μετριάσουν την οικονομική επιβάρυνση μέσω γενναιόδωρων προωθητικών προγραμμάτων.

Το δίκτυο υποδομών φόρτισης εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ελλείψεις, παρά την αδιάλειπτη προσθήκη νέων φορτιστών, οι οποίοι όπως αναφέρουν στελέχη της αγοράς, απαιτούνται να αφορούν μονάδες ταχείας φόρτισης, ώστε να συρρικνωθεί ο χρόνος ανεφοδιασμού προς διευκόλυνση των οδηγών.

Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο έχει πλέον καταστεί αντικείμενο ουσιαστικού ενδιαφέροντος για τους Έλληνες οδηγούς, αλλά η μετάβαση από το στάδιο της πρόθεσης ή διερεύνησης σε αυτό της αγοράς, απαιτεί σημαντικές πρωτοβουλίες. Πολυεπίπεδες ενέργειες που ταυτόχρονα θα καλούνται να μετριάσουν και άλλους κρίσιμους περιορισμούς, με χαρακτηριστικότερο την «κυριαρχία της πολυκατοικίας», και τη συνακόλουθη αδυναμία πρόσβασης σε ιδιωτικές υποδομές φόρτισης.

Οι διασωθέντες

Την κούρσα των εξασθενημένων πωλήσεων ηλεκτρικών αυτοκίνητων του Ιουλίου οδήγησε το μήκους 4,8 μέτρων SUV Tesla Model Y (38 μονάδες), ακολουθούμενο από το μοντέρνας αισθητικής αυτοκίνητο πόλης Hyundai Inster (36 μονάδες) και το μικρότερο ηλεκτρικό SUV της γκάμας της Volvo, EX30 (32).

Top 5 Ιουλίος 2025

Telsa Model Y – 38 Hyundai Inster – 36 Volvo EX30 – 32 Audi Q4 – 29 BYD Dolphin – 26

Σε επίπεδο 7μήνου, όπου το μερίδιο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων διαμορφώνεται στο 5,3% (Ιανουάριος -Ιούλιος 2024: 4,7%), στην κορυφή του βάθρου βρίσκεται το BYD Dolphin με 485 μονάδες, ενώ στο δεύτερο και τρίτο σκαλί φιγουράρουν τα Tesla Model Y (356 μονάδες) και Volvo EX30 (309 μονάδες) αντίστοιχα.

Top 5 Ιανουάριος – Ιούλιος 2025

BYD Dolphin – 485 Tesla Model Y – 356 Volvo EX30 – 309 Tesla Model 3 – 300 BYD Atto 3 – 277

Η επιτάχυνση της διείσδυσης της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα παραμένει μια δύσκολη εξίσωση. Θα γινόταν, όμως, σημαντικά ευκολότερη αν αυξάνονταν οι υποδομές και διευρυνόταν το φάσμα των προσιτών ηλεκτρικών προτάσεων. Όσον αφορά την ανάγκη κρατικών κινήτρων, η απάντηση δίνεται από τις πωλήσεις ηλεκτρικών ΙΧ του περασμένου Ιουλίου. Είχε προηγηθεί, βέβαια, το παράδειγμα της Γερμανίας όπου η απόσυρση της επιδότησης προκάλεσε… βουτιά άνω του 27% στις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων.