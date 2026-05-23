Πάτωσαν τα αυτοκίνητα της Τουρκίας – Σχεδόν ανύπαρκτο το ενδιαφέρον εκτός συνόρων

Οι εμπορικές επιδόσεις των T10X και T10F στη Γερμανία κινούνται κάτω από τις προσδοκίες, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για τη χώρα με τη μεγαλύτερη τουρκική κοινότητα στην Ευρώπη.

Τον Σεπτέμβριο του 2025 η αυτοκινητοβιομηχανία Togg, μια κοινοπραξία πέντε τουρκικών κολοσσών, ανακοίνωσε το εμπορικό ταξίδι των δύο μοντέλων της εκτός συνόρων, με πρώτο προορισμό τη Γερμανία, τη χώρα με τη μεγαλύτερη τουρκική κοινότητα στην Ευρώπη.

Περίπου 8 μήνες μετά, ωστόσο, οι εμπορικές επιδόσεις των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων T10X και T10F είναι χαμηλότερες από τις προσδοκώμενες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Αρχής Μηχανοκίνητων Οχημάτων της Γερμανίας, ο συνολικός αριθμός των οχημάτων Togg που κυκλοφορούν στους γερμανικούς δρόμους από τον Σεπτέμβριο του 2025 ανέρχεται σε 261, με τα 113 να ταξινομούνται το πρώτο τετράμηνο του 2026. «Τα στοιχεία δείχνουν ότι η μάρκα βρίσκεται ακόμη στα αρχικά στάδια εισόδου στην ευρωπαϊκή αγορά», αναφέρουν χαρακτηριστικά τουρκικά δημοσιεύματα.

Στην Τουρκία, το περασμένο έτος η μάρκα κατέλαβε την κορυφή των πωλήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων με 39.020 οχήματα.

Έντονος ανταγωνισμός

Το διάστημα Ιανουάριος-Απρίλιος 2026 οι πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων στη Γερμανία έφτασαν τις 223.867 μονάδες, με την Tesla να ταξινομεί 15.987 αυτοκίνητα, όταν η BYD βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 13.825.

Τα μοντέλα της Togg ξεκινούν από τα 34.300 ευρώ, λίγο χαμηλότερα από της Tesla (37.000 ευρώ), αλλά είναι πολύ πιο ακριβά από της BYD που επιτρέπει την απόκτηση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου ακόμη και από 25.000 ευρώ.

Ο Τούρκος κατασκευαστής επιχειρεί να ενισχύσει την ελκυστικότητα των προϊόντων της με ανταγωνιστικά χρηματοδοτικά προγράμματα, όπως επιλογές δανεισμού με μηδενικό επιτόκιο για 48 μήνες.

Το Τ10X, ένα μικρομεσαίο SUV, ήταν το πρώτο προϊόν της Togg, για να ακολουθήσει το περασμένο έτος το λανσάρισμα του T10F, ενός σεντάν μήκους 4.830 χλστ. Αμφότερα απέσπασαν τη μέγιστη βαθμολογία από τον ανεξάρτητο οργανισμό ασφαλείας EuroNCAP, σημειώνοντας σκορ άνω του 95% στον τομέα της προστασίας των ενήλικων επιβατών.

Στα πλάνα του κατασκευαστή είναι τα μοντέλα να διατεθούν, επίσης, στη Γαλλία και την Ιταλία, ενώ κατασκευάζονται στην Προύσα στη βορειοδυτική Τουρκία, με την εταιρεία να έχει ως στόχο παραγωγική δυναμικότητα άνω των 170.000 μονάδων.

Ο Ερντογάν έχει υποστηρίξει το εγχείρημα με φοροαπαλλαγές, δωρεάν παραχώρηση γης, χαμηλό κόστος δανεισμού και μια εγγύηση για κρατική αγορά 30.000 οχημάτων έως το τέλος του 2035.