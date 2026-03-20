Πατρών-Πύργου: Ξεκίνησε η χιλιομετρική χρέωση και στον Κόμβο Αμαλιάδας

Το σύστημα προσφέρει έως και πάνω από 78% χαμηλότερο κόστος για τα Ι.Χ. ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης.

Από την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026 επεκτείνεται η χιλιομετρική χρέωση στον αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου, καθώς τίθενται σε λειτουργία οι πύλες και στον κόμβο Αμαλιάδας, εξασφαλίζοντας για τα αυτοκίνητα μείωση της τάξης του 62%. Μία εβδομάδα νωρίτερα, και συγκεκριμένα στις 13 Μαρτίου, είχαν τεθεί σε λειτουργία οι πύλες χιλιομετρικής χρέωσης στον κόμβο Κάτω Αχαΐας.

Η Ολυμπία Οδός έχει εφαρμόσει τη χιλιομετρική χρέωση από το 2021 στο τμήμα Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα για όλους, Ι.Χ. και επαγγελματικά οχήματα, και τώρα εφαρμόζει το σύστημα σταδιακά στην Πατρών-Πύργου.

Επιπλέον, για τα Ι.Χ. οχήματα, η χιλιομετρική χρέωση συνδυάζεται με το εκπτωτικό πρόγραμμα VALUE, προσφέροντας συνολικό οικονομικό όφελος που μπορεί να φτάσει έως και πάνω από 78%, ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης. Συγκεκριμένα, για έναν εργαζόμενο που κάνει 40 διελεύσεις μέσα στον μήνα στη διαδρομή Πύργος-Αμαλιάδα, το αρχικό κόστος είναι 84 ευρώ, ενώ μετά την εφαρμογή της χιλιομετρικής χρέωσης και σε συνδυασμό με το εκπτωτικό πρόγραμμα VALUE μέσω του πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS, θα πληρώσει 21,80 ευρώ (δηλαδή θα κοστίζει 0,55 ευρώ η διέλευση, έκπτωση 74%).

Χιλιομετρική χρέωση: Πώς ενεργοποιείται

Για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας απαιτείται η απόκτηση πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS, μέσω του οποίου καταγράφεται η είσοδος και η έξοδος του οχήματος από τον αυτοκινητόδρομο, και πραγματοποιείται αυτόματα η αντίστοιχη επιστροφή χρημάτων στον λογαριασμό του συνδρομητή.

Η απόκτηση του πομποδέκτη είναι δωρεάν και μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μέσω του www.olympiaodos.gr ή από τα Σημεία Εξυπηρέτησης Πελατών. Μέσω της εφαρμογής Olympia Odos mobile App οι οδηγοί μπορούν να φορτίζουν τον λογαριασμό τους, να παρακολουθούν τις διελεύσεις τους και να διαχειρίζονται τον πομποδέκτη τους σε πραγματικό χρόνο.

Παράλληλα, μέσω του πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS είναι διαθέσιμο συνδυαστικά και το εκπτωτικό πρόγραμμα VALUE, το οποίο προσφέρει κλιμακωτές εκπτώσεις από 15% έως και 60% για Ι.Χ. και ημιφορτηγά, ανάλογα με τη συχνότητα διελεύσεων από κάθε σταθμό διοδίων.