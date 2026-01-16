Περιφερειακή Υμηττού: 43χρονος έτρεχε με 191 χλμ/ώρα με όριο τα 80

Το όριο ταχύτητας στο συγκεκριμένο τμήμα ήταν 80 χλμ./ώρα.

Στη σύλληψη ενός 43χρονου οδηγού ο οποίος κινούνταν με ταχύτητα 191 χλμ./ώρα επί της Περιφερειακής Υμηττού, στην περιοχή της Παλλήνης, προχώρησαν το πρωί της Παρασκευής 16 Ιανουαρίου αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., διαπιστώθηκε μέσω συσκευής ραντάρ ότι ο 43χρονος κινούνταν με 191 χλμ./ώρα αντί του ανώτατου ορίου των 80 χλμ./ώρα, υπερβαίνοντας έτσι το όριο ταχύτητας κατά 111 χλμ./ώρα.

Σε βάρος του 43χρονου αλλοδαπού σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.