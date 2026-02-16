Peugeot 2008: Από 20.900 ευρώ με πλήρη εξοπλισμό

Το Νο2 σε πωλήσεις μοντέλο στην Ελλάδα για το περασμένο έτος, προτάσσει υψηλή αισθητική, πλήρη γκάμα κινητήρων και σύγχρονες τεχνολογίες.

Κομψότητα, μεγάλη γκάμα συστημάτων κίνησης και σύγχρονο τεχνολογικό προφίλ. Αυτό είναι το τρίπτυχο που επέτρεψε στο Peugeot 2008 να αναδειχθεί το 2025 σε 2ο σε πωλήσεις μοντέλο στην Ελλάδα, συνδράμοντας καθοριστικά στις υψηλές εμπορικές πτήσεις της γαλλικής μάρκας.

Σε επίπεδο εμφάνισης, το μήκους 4.304 χλστ. 2008 βαδίζει σε σύγχρονα σχεδιαστικά μονοπάτια, με πρωταγωνιστή τους 3 κάθετους φωτεινούς «όνυχες», ενσωματωμένους στα μαύρα γυαλιστερά πλαίσια του προφυλακτήρα. Στο πίσω μέρος το γαλλικό B-SUV φέρει μια ανασχεδιασμένη φωτεινή υπογραφή, όπου τα LED φώτα αποτελούνται από 3 οριζόντιες διπλές λωρίδες, ενισχύοντας την αίσθηση του πλάτους.

Στο εσωτερικό μόλις από την εισαγωγική έκδοση Style Plus ενσωματώνει -μεταξύ άλλων- κεντρική οθόνη αφής 10” με ασύρματη υποστήριξη Apple CarPlay και Android Auto, κάμερα οπισθοπορείας με πίσω αισθητήρες υποβοήθησης στάθμευσης, αυτόματο κλιματισμό και ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέπτες.

Πλήρες είναι και το πακέτο συστημάτων ασφάλειας, υποβοήθησης και άνεσης, περιλαμβάνοντας το Pack Safety, το οποίο συνδυάζει αυτόματο φρενάρισμα με ανίχνευση πεζών και δικύκλων, προειδοποίηση σύγκρουσης, αναγνώριση και προσαρμογή ορίων ταχύτητας, προηγμένη αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας, ενεργό σύστημα διατήρησης λωρίδας και σύστημα ανίχνευσης κόπωσης οδηγού.

Το Peugeot 2008 προσφέρεται σε διάφορες επιλογές συστημάτων κίνησης, καλύπτοντας ένα μεγάλο φάσμα αναγκών. Στη βάση της γκάμας τοποθετείται η αμιγώς βενζινοκίνητη έκδοση με τον 3κύλινδρο 1.200άρη κινητήρα PureTech απόδοσης 100 PS/205 Nm ο οποίος συνδυάζεται με 6άρι μηχανικό κιβώτιο.

Τον ίδιο κινητήρα φέρει και η 48βολτη υβριδική έκδοση, συνολικής απόδοσης 145 ίππων. Το θερμικό μοτέρ πλαισιώνεται από ηλεκτροκινητήρα 28 ίππων και 51 Nm ροπής, εγκατεστημένο στο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων (e-DCS6). Επιπροσθέτως, ενσωματώνεται μπαταρία ενεργειακής χωρητικότητας 0,9 kWh που καθιστά εφικτή την κίνηση του 2008 αμιγώς ηλεκτρικά σε ταχύτητες έως 30 χλμ./ώρα ή και σε υψηλότερες κατά τη διάρκεια του ρολαρίσματος.

Το μοντέλο απευθύνεται και στους φίλους της μηδενικών ρύπων κινητικότητας, προσφερόμενο σε αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις 136 και 156 PS. Σε μεικτό κύκλο (WLTP) η αυτονομία φτάνει τα 406 χλμ., ενώ για τη φόρτιση της μπαταρίας από το 20 στο 80%, σε ταχυφορτιστή, απαιτούνται 27 λεπτά.

Το αμιγώς βενζινοκίνητο Peugeot 2008 είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά με τιμή εκκίνησης 20.900 ευρώ, στο εξοπλιστικό πακέτο “Style Plus.