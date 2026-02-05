Peugeot 2008: Εδραίωση στην κορυφή

Το μικρό SUV της γαλλικής μάρκας προτάσσει στιλ, μοντέρνα ατμόσφαιρα και μια πλήρη γκάμα συστημάτων κίνησης.

Ξεχωριστή σχεδιαστική ταυτότητα, premium αύρα στην καμπίνα, συστήματα κίνησης για κάθε ανάγκη. Αυτό είναι το τρίπτυχο στο οποίο βασίζονται τα τελευταία χρόνια τα μοντέλα της Peugeot, έχοντας καταφέρει να εδραιωθούν στις πρώτες θέσεις των ελληνικών ταξινομήσεων καινούργιων αυτοκινήτων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το 2008, το μικρό SUV που βρέθηκε στη δεύτερη θέση της λίστας με τα πρώτα σε πωλήσεις μοντέλα του 2025, εξαργυρώνοντας τη σταθερή του παρουσία στην αγορά και την ευρεία γκάμα εκδόσεων που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες των αγοραστών.

Σε επίπεδο εμφάνισης, το Peugeot 2008 συγκαταλέγεται στα πιο αναγνωρίσιμα μοντέλα της αγοράς. Στο μπροστινό μέρος ξεχωρίζει από τη φωτεινή υπογραφή με τους τρείς κάθετους φωτεινούς «όνυχες», ενώ πίσω δεσπόζει μια μαύρη επιφάνεια όπου ακροβολίζονται ένα ζευγάρι τριών λωρίδων.

Στην καμπίνα κυριαρχεί μια κομψή ατμόσφαιρα, με καλής ποιότητας υλικά και έντονο ψηφιακό αποτύπωμα, για το οποίο φροντίζουν ο προσαρμόσιμος 3D ολογραφικός ψηφιακός πίνακας οργάνων (διαθέσιμος με την έκδοση GT) και η οθόνη αφής 10’’ HD (διαθέσιμη στις εκδόσεις GT και Allure).

Καθοριστικό ρόλο στις υψηλές εμπορικές πτήσεις του Peugeot 2008 διαδραματίζει και η γκάμα κινητήρων του, αποτελούμενη από εκδόσεις βενζίνης, 48βολτες υβριδικές και αμιγώς ηλεκτρικές.

Κοινός παρονομαστής των δύο πρώτων εκδόσεων είναι ο 1.200άρης PureTech βενζινοκινητήρας που αποδίδει 100 ίππους και στην περίπτωση της έκδοσης βενζίνης συνδυάζεται αποκλειστικά με μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων.

Για όσους προτάσσουν την οικονομία ενδείκνυνται οι 48βολτες υβριδικές εκδόσεις (2008 Hybrid) που με την αρωγή ηλεκτροκινητήρα παράγουν 110 και 145 ίππους, ενώ συνδυάζονται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο 6 ταχυτήτων.

Το ηλεκτρικό σύστημα δίνει τη δυνατότητα για αμιγώς ηλεκτρική κίνηση για περισσότερο από το 50% των αστικών διαδρομών με χαμηλές ταχύτητες, με την κατανάλωση (βάσει WLTP) να περιορίζεται σε 4,9 λτ./100 χλμ.

Την γκάμα ολοκληρώνουν αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις με 136 και 156 ίππους που κλείνουν το μάτι σε όσους αισθάνονται έτοιμοι να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης στην ηλεκτρική κινητικότητα.