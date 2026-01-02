Peugeot 208 Hybrid: Με κατανάλωση 4,5 λτ./100 χλμ. και πλήρη εξοπλισμό

Η υβριδική έκδοση του γαλλικού hatchback προτάσσει προηγμένο τεχνολογικό οπλοστάσιο και αποδοτικά συστήματα κίνησης, με αποτέλεσμα να αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις στην κατηγορία των supermini.

Με «όπλα» του την καλαίσθητη σχεδίαση, την εκτενή γκάμα συστημάτων κίνησης και τις σύγχρονες τεχνολογίες, το Peugeot 208 έχει εδραιωθεί στις πρώτες θέσεις της λίστας των ταξινομήσεων στη χώρα μας, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της γαλλικής μάρκας.

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις για το μικρό hatchback είναι η έκδοση Hybrid, η οποία απευθύνεται σε όσους βάζουν σε πρώτο πλάνο τη χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, δίχως να επιθυμούν να «μπλέξουν» με καλώδια και εξωτερικές πηγές φόρτισης.

Το 208 φέρει 3κύλινδρο βενζινοκινητήρα 1.200 κ.εκ. τεχνολογίας PureTech, απόδοσης 100 ίππων, σε συνδυασμό με ηλεκτροκινητήρα 28 PS, ο οποίος είναι ενσωματωμένος στο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη των 6 σχέσεων (e-DSC6). Συνδυαστικά αποδίδονται 110 PS, η επιτάχυνση στα πρώτα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 9,8 δλ., ενώ η κατανάλωση καυσίμου περιορίζεται σε 4,5 λτ./100 χλμ., όπως ανακοινώνει η γαλλική μάρκα.

Οι χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις του 208 Hybrid, οφείλονται στην προηγμένη 48βολτη υβριδική τεχνολογία (με μπαταρία 0,9 kWh) που σε συνθήκες χαμηλού φόρτου επιτρέπουν στο μοντέλο να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά, δίχως δηλαδή να καταναλώνει βενζίνη. Παράλληλα, η έκδοση Hybrid είναι διαθέσιμη και με ισχύ 145 ίππων που ενισχύει τις επιδόσεις, δίχως να υπονομεύεται η κατανάλωση καυσίμου.

Όπως ανακοίνωσε πρόσφατα η Peugeot, πλέον εισαγωγικό πακέτο εξοπλισμού για το μοντέλο είναι το “Style Plus” που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κεντρική οθόνη αφής 10” με 3D Navigation, κάμερα οπισθοπορείας με αισθητήρες στάθμευσης, κεντρικούς προβολείς και φώτα ημέρας τεχνολογίας LED, όπως και τη δέσμη συστημάτων ADAS “Pack Safety”.

Η τελευταία προσφέρει σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος με ανίχνευση πεζών και δίκυκλων, σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης, ενεργό σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας, έξυπνο σύστημα προσαρμογής ορίου ταχύτητας και σύστημα ανίχνευσης έλλειψης προσοχής του οδηγού.

Αυτή την περίοδο το Peugeot 208 Hybrid προσφέρεται με προωθητική ενέργεια που μειώνει την τιμή της έκδοσης των 110 ίππων στα 21.500 ευρώ, καθιστώντας το μοντέλο μια από τις πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις της αγοράς.