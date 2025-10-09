Peugeot 3008: Με αναβαθμισμένη γκάμα και χαμηλότερη τιμή

Το Peugeot 3008 συνεχίζει το εμπορικό ταξίδι του στην ελληνική αγορά, έχοντας εμπλουτίσει τη γκάμα του με μια νέα εισαγωγική έκδοση.

Στα πιο επιτυχημένα SUV της ευρωπαϊκής αγοράς συγκαταλέγεται το Peugeot 3008, έχοντας συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση της εικόνας της Peugeot, ενώ τη βοήθησε να εδραιωθεί ως μια μάρκα με ξεκάθαρη σχεδιαστική ταυτότητα, σύγχρονες τεχνολογίες και υψηλή ποιότητα κατασκευής.

Με στόχο τη διατήρηση του 3008 σε τροχιά υψηλών εμπορικών πτήσεων και την προσέλκυση νέων πελατών, η γαλλική εταιρεία παρουσιάζει τη νέα σειρά εκδόσεων του μοντέλου.

Σχεδίαση

Στο αισθητικό σκέλος το 3008 ξεχωρίζει για τη fastback σιλουέτα του, με αεροδυναμικό προσανατολισμό και γραμμές που αναδεικνύουν τον σπορτίφ και ταυτόχρονα κομψό χαρακτήρα του.

Στο εσωτερικό, πρωταγωνιστής είναι το Panoramic i-Cockpit, με αιωρούμενη κυρτή οθόνη 21 ιντσών, που συνδυάζει τον ψηφιακό πίνακα οργάνων με το σύστημα πολυμέσων, ενώ ο φωτισμός LED και οι επενδύσεις από premium υλικά, όπως αλουμίνιο, Alcantara ή συνδυασμό δέρματος, δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ανώτερης ποιότητας.

Με μεγάλη γκάμα συστημάτων κίνησης και σύγχρονες τεχνολογίες

Η Peugeot έχει θέσει ως στρατηγικό στόχο να αναδειχθεί σε κορυφαίο κατασκευαστή ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη. Σύμμαχό της έχει το 3008, καθώς προσφέρεται με μια πλήρη γκάμα εξηλεκτρισμένων κινητήρων που καλύπτουν όλες τις ανάγκες:

Hybrid 145 PS με έξυπνο σύστημα 48V, που επιτρέπει έως και 50% κίνηση αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια στις αστικές διαδρομές, μειώνοντας την κατανάλωση και τις εκπομπές.

με έξυπνο σύστημα 48V, που επιτρέπει έως και 50% κίνηση αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια στις αστικές διαδρομές, μειώνοντας την κατανάλωση και τις εκπομπές. Plug-In Hybrid 195 PS με μπαταρία 22 kWh και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων, προσφέροντας ηλεκτρική αυτονομία έως 102 χλμ. σε αστικό κύκλο και χαμηλή κατανάλωση 0,9 λτ/100 χλμ.

με μπαταρία 22 kWh και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων, προσφέροντας ηλεκτρική αυτονομία έως 102 χλμ. σε αστικό κύκλο και χαμηλή κατανάλωση 0,9 λτ/100 χλμ. Αμιγώς ηλεκτρικό διαθέσιμο σε τρεις εκδόσεις, προσφέροντας αυτονομία έως 700 χλμ. σε μικτό κύκλο οδήγηση, μέγιστη ισχύ 325 PS με τετρακίνηση και γρήγορη φόρτιση (100 χλμ. σε 10 λεπτά).

Επιπροσθέτως, το μοντέλο εξοπλίζεται με περισσότερα από 40 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και συνδεσιμότητας, ενισχύουν την ασφάλεια και την άνεση. Επιπροσθέτως, η νέα προηγμένη πλατφόρμα STLA Medium με OTA αναβαθμίσεις και δυνατότητα να δεχθεί κάθε είδους μπαταρία, εγγυάται ότι το 3008 θα παραμένει πάντα επίκαιρο.

Νέα σειρά εκδόσεων Hybrid με έμφαση στον πελάτη

Το 3008 συνδυάζεται τώρα με μια ανανεωμένη γκάμα εκδόσεων, που όπως αναφέρει η Peugeot σχεδιάστηκε με γνώμονα τις ανάγκες των πελατών, προσφέροντας περισσότερη αξία σε κάθε επίπεδο εξοπλισμού:

Style: Η νέα σειρά Style καθιστά το 3008 πιο προσιτό από ποτέ. Η νέα εισαγωγική έκδοση με τιμή εκκίνησης 33.900 ευρώ, μεταξύ άλλων περιλαμβάνει: ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών με ελαστικά 225/55, φιμέ κρύσταλλα, προβολείς LED με αυτόματη λειτουργία, αυτόματη λειτουργία υαλοκαθαριστήρων, εξωτερικούς καθρέπτες ηλεκτρικά αναδιπλούμενους με φωτισμό προσέγγισης, συστήμα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί, κάμερα οπισθοπορείας 180° με πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, Peugeot Panoramic Display με 2 έγχρωμες οθόνες HD 10 ιντσών, ασύρματη λειτουργία Mirror Screen (Apple CarPlay, Android Auto), καθίσματα με αφρό υψηλής πυκνότητας, σε συνδυασμό τεχνητό δέρμα/ύφασμα. αυτόματο διζωνικό κλιματισμό.

Allure : Η ήδη πλούσια έκδοση εξοπλισμού ενισχύεται πλέον με νέα στοιχεία τεχνολογίας και ασφάλειας, όπως Vision Park 360 (σύστημα επιτήρησης εξωτερικού χώρου με κάμερες προβολής 360°), Adaptive Cruise Control Stop & Go, Blind Spot Detection και Rear Cross Traffic Alert, χωρίς μεταβολή στην τιμή .

: Η ήδη πλούσια έκδοση εξοπλισμού ενισχύεται πλέον με νέα στοιχεία τεχνολογίας και ασφάλειας, όπως Vision Park 360 (σύστημα επιτήρησης εξωτερικού χώρου με κάμερες προβολής 360°), Adaptive Cruise Control Stop & Go, Blind Spot Detection και Rear Cross Traffic Alert, . GT: Η κορυφαία έκδοση προσφέρει ακόμη περισσότερα, με το Drive Assist Plus 2.0 (σύστημα ημιαυτόνομης οδήγησης), Semi Automatic Lane Change Assist (ημιαυτόνομη αλλαγή λωρίδας), Anticipated Intelligent Speed Adaptation (σύστημα ενημέρωσης επικείμενης αλλαγής ορίου ταχύτητας), τον εργοστασιακό συναγερμό, την επαγωγική φόρτιση smartphone (15W) και το Vision Park 360 να προστίθενται πλέον στον βασικό εξοπλισμό. Όλα τα επιπλέον στοιχεία δεν επιφέρουν καμία επιβάρυνση στην τιμή της έκδοσης.

Η Peugeot αναφέρει ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανακαλύψουν το 3008 από κοντά και να προγραμματίσουν test drive στο δίκτυο διανομέων της μάρκας σε όλη την Ελλάδα.