Peugeot 408: Στη 2η θέση της κατηγορίας του μέσα σε μόλις τρεις μήνες

Mέσα σε μόλις τρεις μήνες εμπορικής παρουσίας, το ανανεωμένο Peugeot 408 έχει ήδη υπερδιπλασιάσει τις ταξινομήσεις που είχε καταγράψει το μοντέλο σε ολόκληρο το πρώτο οκτάμηνο του 2025.

Χρειάστηκαν μόλις τρεις μήνες παρουσίας στην ελληνική αγορά για το ανανεωμένο Peugeot 408 ώστε να κερδίσει τις εντυπώσεις και να βρεθεί στις κορυφαίες θέσεις της κατηγορίας του, επιβεβαιώνοντας από νωρίς τη δυναμική της νέας πρότασης της Peugeot.

Με τo κλείσιμο του Αυγούστου, το ανανεωμένο Peugeot 408 κατέλαβε τη 2η θέση στην κατηγορία D, με μερίδιο αγοράς 18,1%. Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η επίδοσή του, αν εξαιρεθούν τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, καθώς το 408 βρίσκεται στην 1η θέση της κατηγορίας, με το μερίδιό του να φτάνει το 39,5%.

Ακόμη πιο ενδεικτική της δυναμικής του είναι η σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά: μέσα σε μόλις τρεις μήνες εμπορικής παρουσίας, το ανανεωμένο Peugeot 408 έχει ήδη υπερδιπλασιάσει τις ταξινομήσεις που είχε καταγράψει το μοντέλο σε ολόκληρο το πρώτο οκτάμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 136%.

Η επίδοση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς το ανανεωμένο 408 ξεκίνησε την εμπορική του πορεία στην Ελλάδα μόλις στα τέλη Μαΐου.

Το ανανεωμένο Peugeot 408 είναι διαθέσιμο με τιμή εκκίνησης από 26.900€.