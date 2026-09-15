Plug-in υβριδικά Volvo XC60 & XC90: Αναβαθμισμένα και με έως 200 χλμ. αυτονομία

H Volvo ανακοινώνει ότι τα plug-in υβριδικά XC60 και XC90 διαθέτουν πλέον περισσότερη αυτονομία και πως το XC60 ενισχύεται με αναβαθμίσεις σε σχεδίαση και τεχνολογία.

Τις αναβαθμισμένες plug-in υβριδικές εκδόσεις των XC60 και XC90 παρουσίασε η Volvo, με σκοπό τα δύο μοντέλα να προσφέρουν στους οδηγούς τους ακόμη περισσότερη ηλεκτρική αυτονομία που διευκολύνει τις καθημερινές διαδρομές και τις αποδράσεις του Σαββατοκύριακου, παρέχοντας απρόσκοπτη, αθόρυβη ηλεκτρική οδήγηση και μηδενικές εκπομπές ρύπων.

Το XC60, που δέχθηκε επίσης μία σημαντική σχεδιαστική αναβάθμιση, είναι σε θέση να πλέον να προσφέρει 200 χλμ. ηλεκτρικής εμβέλειας με μόνο μια φόρτιση, ενώ το XC90 προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 160 χιλιόμετρα.

Η ηλεκτρική αυτονομία του XC60 και του XC90 είναι πλέον πάνω από δυόμιση φορές μεγαλύτερη σε σύγκριση με τις υπάρχουσες plug-in υβριδικές εκδόσεις τους.

Αυτό έγινε δυνατό χάρη σε μία νέα, μεγαλύτερης χωρητικότητας μπαταρία η οποία ενσωματώνεται στο δάπεδο, καθώς και σε έναν πιο ισχυρό ηλεκτροκινητήρα, με τον κινητήρα βενζίνης να λειτουργεί όταν χρειάζεται.

Και τα δύο μοντέλα παραμένουν διαθέσιμα και ως ήπια υβριδικά.

Η νέα εμφάνιση του XC60

Η εμφάνιση του SUV της Volvo ενισχύεται με ανασχεδιασμένη μάσκα και εμπρός προφυλακτήρα, του καπό και των εμπρός φτερών, καθώς και νέους τροχούς.

Το νέο design των προβολέων Matrix LED στο σχήμα του Σφυριού του Θωρ είναι επίσης μία από τις αναβαθμίσεις που τραβούν περισσότερο το βλέμμα, ενώ στο πίσω μέρος, η σχεδίαση της πόρτας του χώρου αποσκευών, των φώτων LED και του προφυλακτήρα έχει αναβαθμιστεί, με πιο μεγάλη έμφαση στις οριζόντιες γραμμές, ώστε να δίνει στο αυτοκίνητο πιο δυναμική εμφάνιση με αυτοπεποίθηση.

Στο εσωτερικό, η νέα σχεδίαση του ταμπλό και των πάνελ των θυρών, ο διάκοσμος από ξύλο και το αεριζόμενο δέρμα Nappa σε απόχρωση Cardamom δημιουργούν μία ήρεμη καμπίνα σκανδιναβικής έμπνευσης.

Οι αναβαθμίσεις σε εξοπλισμό

Το XC60 συμπεριλαμβάνει πλέον την πιο πρόσφατη τεχνολογία ενεργητικής ασφάλειας της εταιρείας. Εάν ανιχνευθεί κίνδυνος σύγκρουσης, το αυτοκίνητο μπορεί να ανταποκριθεί σε πραγματικό χρόνο – προειδοποιώντας τον οδηγό ή παρεμβαίνοντας για να βοηθήσει στην αποφυγή της σύγκρουσης ή στον μετριασμό των επιπτώσεών της.

Είναι σχεδιασμένο για να βοηθά στην επιλογή της πιο ασφαλούς ενέργειας κατά περίπτωση: μπορεί να στρίψει για να αποφύγει έναν κίνδυνο με το αυτόματο σύστημα διεύθυνσης έκτακτης ανάγκης, να φρενάρει αμέσως με το αυτόματο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης και να προειδοποιήσει τους επιβάτες για έναν δικυκλιστή που πλησιάζει, ώστε να μην ανοίξουν ακούσια μια πόρτα στην πορεία του.

Για να συμβάλει στο να γίνει η οδήγηση ευκολότερη, το XC60 εξοπλίζεται επίσης με μία ευρεία σειρά προηγμένων συστημάτων υποστήριξης οδηγού, που λειτουργούν αθόρυβα στο παρασκήνιο, χάρη σε ένα αναβαθμισμένο πακέτο ανίχνευσης που περιλαμβάνει ραντάρ, κάμερες και άλλους αισθητήρες.

Λειτουργίες όπως το Lane Change Assist και η Camera 360 με τρισδιάστατη προβολή, βοηθούν τους οδηγούς να έχουν μεγαλύτερη επίγνωση για όσα συμβαίνουν γύρω τους.

Το XC60 παρέχει επίσης εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες και τα χειριστήρια που είναι σημαντικά, βοηθώντας τους οδηγούς να παραμένουν προσηλωμένοι στον δρόμο. Μία οθόνη 11,2 ιντσών δίνει πρόσβαση στο Volvo Car UX, το πιο πρόσφατο σύστημα infotainment της εταιρείας.

Με το Gemini, τον βοηθό ΑΙ επόμενης γενιάς από την Google, οι οδηγοί μπορούν να αλληλεπιδρούν με το αυτοκίνητο με πιο φυσικό τρόπο. Από τον προγραμματισμό διαδρομών και την εύρεση ιδανικών σημείων για στάση έως τη διαχείριση μηνυμάτων εν κινήσει, το Gemini κατανοεί την καθημερινή γλώσσα.

Η παραγωγή ξεκινάει σύντομα

Όπως όλα τα νέα Volvo, τα αναβαθμισμένα XC60 και XC90 θα επωφελούνται από τακτικές ασύρματες (over-the-air) αναβαθμίσεις. Οι παραγγελίες για τα νέα XC60 και XC90, συμπεριλαμβανομένων των εκδόσεων Black Edition, έχουν ήδη ανοίξει σε επιλεγμένες αγορές, με την παραγωγή να ξεκινά αργότερα μέσα στο φθινόπωρο.