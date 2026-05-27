Επίσημο: Νέο plug-in υβριδικό BYD Dolphin G DM-i – Πότε έρχεται στην Ελλάδα

Το BYD Dolphin G DM-i θα γίνει σύντομα το μοναδικό μοντέλο του B-segment στην ελληνική αγορά που θα ενσωματώνει plug-in υβριδική τεχνολογία.

Η BYD επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τα δεδομένα στην ευρωπαϊκή κατηγορία Β με το νέο Dolphin G DM-i, ένα μοντέλο που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για τις αγορές εκτός Κίνας και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του Ευρωπαίου καταναλωτή.

Με μήκος 4,16 μέτρα και πλάτος 1,825 μέτρα, το αυτοκίνητο τοποθετείται ιδανικά στην καρδιά των μικρών αυτοκινήτων, συνδυάζοντας την ευελιξία ενός compact οχήματος με την πρακτικότητα που απαιτείται από ένα σύγχρονο οικογενειακό αυτοκίνητο.

Αυτονομία άνω των 1.000 χλμ.

Το Dolphin G DM-i απευθύνεται σε όσους αναζητούν ένα προσιτό compact αυτοκίνητο που συνδυάζει τη δυνατότητα μηδενικών εκπομπών ρύπων ενός ηλεκτρικού με την ευελιξία και τη μεγάλη αυτονομία ενός υβριδικού μοντέλου. Η τεχνολογία Super Hybrid DM της BYD προσφέρει την οδηγική αίσθηση ενός αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος, με άμεση και ομαλή επιτάχυνση χάρη στον ηλεκτροκινητήρα, που είναι τοποθετημένος μπροστά.

Στις μεγαλύτερες διαδρομές, το Dolphin G DM-i διαχειρίζεται έξυπνα τη λειτουργία του υβριδικού συστήματος, προσφέροντας ευελιξία και αυτονομία που ξεπερνούν τα δεδομένα των αυτοκινήτων του B-segment με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Με πλήρως φορτισμένη μπαταρία και γεμάτο ρεζερβουάρ, η συνολική αυτονομία του αυτοκινήτου ξεπερνά τα 1.000 χλμ.

Ακολουθεί το εμπορικό του λανσάρισμα

Η διάθεση του Dolphin G DM-i στις ευρωπαϊκές αγορές θα ξεκινήσει μέσα στον Ιούνιο, ενώ οι πρώτες παραδόσεις θα γίνουν μέχρι το τέλος του καλοκαιριού ή στις αρχές του φθινοπώρου. Ο πλήρης εξοπλισμός και οι τεχνικές προδιαγραφές θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

Η Stella Li, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της BYD, δήλωσε: «Η ευρωπαϊκή κατηγορία Β αποτελείένα από τα σημαντικότερα τμήματα της αγοράς και, με το Dolphin G DM-i, θέλουμε να επαναπροσδιορίσουμε τις προσδοκίες των πελατών για ένα compact αυτοκίνητο στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Συνδυάζοντας μεγάλη ηλεκτρική αυτονομία, έξυπνη υβριδική τεχνολογία και προηγμένα ψηφιακά χαρακτηριστικά σε ένα προσιτό compact όχημα, κάνουμε τη βιώσιμη κινητικότητα πιο έξυπνη, πιο πρακτική και πιο προσιτή για πολύ περισσότερους ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη.»