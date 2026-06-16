Plug-in υβριδικά: Έως τα τέλη του 2026 η έκπτωση 75% στο τέλος ταξινόμησης

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα ισχύει έκπτωση 50% για τα υβριδικά αυτοκίνητα ανεξάρτητα από τις εκπομπές CO2.

Μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2026 θα διατηρηθεί η έκπτωση 75% στο τέλος ταξινόμησης των plug-in υβριδικών αυτοκινήτων.

Αυτό προβλέπεται με το άρθρο 10 του νομοσχεδίου για «Μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, μισθολογικές και φορολογικές διατάξεις, ρυθμίσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου, ρυθμίσεις για την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και βελτίωση του πλαισίου για τα παίγνια, ρυθμίσεις για την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία και λοιπές διατάξεις» που κατατέθηκε στη Βουλή.

Ειδικότερα, από την 1η Ιανουαρίου 2027 καταργείται η υφιστάμενη απαλλαγή από το 75% του τέλους ταξινόμησης για τα υβριδικά που έχουν εκπεμπόμενη μάζα μικρότερη ή ίση με 50 γρ./χλμ. και καθιερώνεται ενιαία απαλλαγή από το 50% του τέλους ταξινόμησης για όλα τα υβριδικά αυτοκίνητα, ανεξάρτητα από τις εκπομπές CO2.

Σημειώνεται ότι εκπομπές CO2 κάτω ή ίσες με 50 γρ./χλμ. πετυχαίνουν τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα λόγω της μεγάλης συνδρομής της ηλεκτρικής ενέργειας στην κίνηση του αυτοκινήτου.

Παράλληλα, θεσπίζεται ειδικό καθεστώς για οχήματα εισαχθέντα, όχι ακόμα ταξινομηθέντα, από 1.11.2025 έως 31.5.2026, εφόσον έχουν εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα μικρότερη ή ίση με 75 γρ./χλμ. Για τα οχήματα αυτά εφαρμόζεται ενιαία απαλλαγή από 75% του τέλους του τέλους ταξινόμησης, προκειμένου να μη διαταραχθούν αιφνιδίως έννομες καταστάσεις που έχουν συντελεσθεί και έχουν βασιστεί στο προϊσχύον καθεστώς κατά τον χρόνο εισαγωγής τους.