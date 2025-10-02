Ποια είναι η ποινή αν οδηγήσω, ενώ μου έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα οδήγησης;

Βαρύς πέφτει με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ο πέλεκυς για τους οδηγούς που πιάνουν τιμόνι ενώ έχουν χάσει το δίπλωμα για τροχαία παράβαση.

Αυστηρότερες έχουν γίνει με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας οι ποινές για τις περισσότερες τροχαίες παραβάσεις, στο πλαίσιο της προσπάθειας να μειωθούν τα ατυχήματα στους δρόμους.

Με το νέο ΚΟΚ, τα περισσότερα πρόστιμα συνοδεύονται από αφαίρεση της άδειας οδήγησης, με τον χρόνο στέρησης να προσδιορίζεται ανάλογα με τη βαρύτητα και τη φύση της παράβασης.

Κάθε οδηγός γνωρίζει ότι σε περίπτωση στέρησης του διπλώματος λόγω τροχαίας παράβασης οφείλει να μην κάτσει πίσω από το τιμόνι οχήματος. Πολλοί, ωστόσο, αποφασίζουν να το πράξουν, καθώς θεωρούν ότι εφόσον εντοπιστούν από την Τροχαία θα… πέσουν στα μαλακά, κάτι το οποίο στην πραγματικότητα δεν ισχύει.

Σύμφωνα με το Άρθρο 98 («Άδειες Οδήγησης-Κυρώσεις-Άδειες εκπαιδευτών υποψήφιων οδηγών»), η παράβαση γι’ αυτόν που η άδεια οδήγησής του έχει ανακληθεί ή αφαιρεθεί για οποιονδήποτε λόγο, κατατάσσεται στην κατηγορία Ε4 και στον παραβάτη επιβάλλονται η επί τόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 1 έτος και των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για 30 ημέρες καθώς και οι ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις, ανά περίπτωση:

Μοτοποδήλατα μοτοσικλέτες, μηχανοκίνητα τρίκυκλα, ελαφρά τετράκυκλα ή τετράκυκλα: 500 ευρώ

επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης: 700 ευρώ

επιβατηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης και λεωφορεία: 1.000 ευρώ επιπλέον των κυρώσεων του ν. 4070/2012 (Α’82)

για φορτηγά επιβάλλονται τα διοικητικά πρόστιμα και οι κυρώσεις του ν. 3446/2006 (Α’49) στα πρόσωπα που ορίζονται με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

Παράλληλα, επιπλέον των διοικητικών κυρώσεων αυτός που καταλαμβάνεται να οδηγεί όχημα, ενώ η άδεια οδήγησής του έχει αφαιρεθεί για παραβάσεις του παρόντος νόμου τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως 1 έτους και με χρηματική ποινή τουλάχιστον 2.000 ευρώ.

Η οδήγηση δίχως δίπλωμα οδήγησης αποτελεί μία από τις παραβάσεις που συνδέονται με την υποτροπή και επομένως η διάπραξή της για 2η φορά σε διάστημα 5 ετών επιφέρει πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση της άδειας για 4 έτη.

Σε περίπτωση διάπραξης για 3η φορά μέσα σε διάστημα 5 ετών από την αμέσως προηγούμενη διάπραξη στον παραβάτη οδηγό επιβάλλονται διοικητικό πρόστιμο 4.000 ευρώ και το διοικητικό μέτρο της αφαίρεσης της άδειας οδήγησης για 8 έτη.

Σημειώνεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις όποιος οδηγεί ενώ του έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα οδήγησης και προκαλέσει ατύχημα με το οποίο επήλθε βαριά σωματική βλάβη ή σημαντική βλάβη σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις ή θάνατος ή θάνατοι μεγάλου αριθμού ανθρώπων τιμωρείται με κάθειρξη έως 10 έτη και κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών αντίστοιχα (Άρθρο 290Α Ποινικού Κώδικα).