Ποια έργα περιλαμβάνει το σχέδιο για την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση στην Αττική

Το κυκλοφοριακό της Αθήνας δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με ένα μόνο έργο, ούτε αποκλειστικά με την αύξηση της οδικής χωρητικότητας.

Το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο μιας μεγάλης συζήτησης για το πώς θα μπορούσε να δοθεί τέλος σε αυτό το χάος.

Όπως τόνισε ο γενικός γραμματέας Υποδομών, Δημήτριος Αναγνώπουλος από το 9ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών – ITC 2026, «το κυκλοφοριακό της Αθήνας δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με ένα μόνο έργο, ούτε αποκλειστικά με την αύξηση της οδικής χωρητικότητας».

Στο πλαίσιο της συζήτησης παρουσιάστηκαν οι άμεσες παρεμβάσεις, όπως ο νέος κόμβος Μεταμόρφωσης και ο κόμβος Σκαραμαγκά, καθώς και τα μακρόπνοα έργα προεξαρχόντων των επεκτάσεων του μετρό και της Αττικής Οδού, που θα δώσουν λύσεις στο κυκλοφοριακό «έμφραγμα» της Αττικής.

Όπως ανέφερε, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών απαιτείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την Αττική, που θα συνδυάζει βραχυπρόθεσμες σημειακές παρεμβάσεις με μεγαλύτερα έργα και περισσότερες αξιόπιστες επιλογές μετακίνησης.

Κόμβος Μεταμόρφωσης και Σκαραμαγκάς

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο κόμβος Μεταμόρφωσης, όπου οι δύο κλάδοι από Αεροδρόμιο και Ελευσίνα προς Λαμία συνενώνονται πριν από την είσοδο στην εθνική οδό, δημιουργώντας σημείο συμφόρησης. Η νέα διαμόρφωση προβλέπει ανεξάρτητη είσοδο των δύο ροών. Σύμφωνα με τις τεχνικές εκτιμήσεις, αναμένεται υπερδιπλασιασμός της κυκλοφοριακής ικανότητας και τουλάχιστον 50% μείωση των καθυστερήσεων στις ώρες αιχμής. Το έργο, προϋπολογισμού περίπου 3 εκατ. ευρώ, εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026.

Μεγαλύτερης κλίμακας είναι η παρέμβαση στον Σκαραμαγκά, όπου σήμερα κινούνται περίπου 80.000 ΙΧ και 20.000 βαρέα οχήματα ημερησίως. Το έργο δημιουργεί εναλλακτική σύνδεση Πειραιά και Δυτικής Αττικής με την Αττική Οδό, δίνοντας ιδιαίτερα στη βαριά κυκλοφορία τη δυνατότητα να μην επιβαρύνει υποχρεωτικά τον Κηφισό.

Η σύμβαση για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά υπογράφηκε στις 13 Ιουλίου 2026, με συμβατικό χρόνο κατασκευής 36 μηνών και ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Ιούλιο του 2029.

Τι εξετάζεται μακροπρόθεσμα

Στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό περιλαμβάνονται, επίσης, η αστική σήραγγα Ηλιούπολης, οι επεκτάσεις προς Ραφήνα και Λαύριο, η επέκταση της Λεωφόρου Κύμης και η παράκαμψη Οινόη-Ελευσίνα. Ο κ. Αναγνώπουλος διευκρίνισε ότι τα έργα δεν βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο ωριμότητας, ούτε διαθέτουν όλα εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, υπογραμμίζοντας ότι απαιτούνται τεχνική ωρίμανση, αξιολόγηση της κυκλοφοριακής τους απόδοσης και βιώσιμα χρηματοδοτικά σχήματα.

Κοντά σε λύση για τον Ευαγγελισμό

Στην πορεία υλοποίησης της Γραμμής 4 και στον σχεδιασμό των επόμενων επεκτάσεων του Μετρό της Αθήνας αναφέρθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό, Χρήστος Φαφούτης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα μέτωπα του Ευαγγελισμού και της Κυψέλης.

Για τον Ευαγγελισμό, ο κ. Φαφούτης ανέφερε ότι εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις για τον σταθμό και το εργοτάξιο, με στόχο τη μικρότερη δυνατή κατάληψη του Πάρκου Ριζάρη και λαμβάνοντας υπόψη τις κυκλοφοριακές συνθήκες της περιοχής. Όπως σημείωσε, η Ελληνικό Μετρό βρίσκεται «κοντά στο να βρει τη βέλτιστη εφικτή λύση», ώστε στη συνέχεια να ξεκινήσει η διαδικασία αδειοδότησης.

Στην Κυψέλη βρίσκεται σε εξέλιξη η αξιολόγηση των τεχνικών εκθέσεων των εμπειρογνωμόνων και των λύσεων που προκύπτουν από τις ενδιάμεσες εκθέσεις του ΤΕΕ. Συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα δεν υπάρχει ακόμη, ενώ πριν από την επανεκκίνηση της διάνοιξης της σήραγγας θα παρουσιαστεί το σχετικό πλάνο.

Η πρώτη φάση της Γραμμής 4, «’Αλσος Βεΐκου-Γουδή», εκτιμάται ότι θα εξυπηρετεί 340.000 επιβάτες ημερησίως και θα μειώσει την κυκλοφορία κατά περίπου 53.000 Ι.Χ. την ημέρα.

Προχωρούν οι εγκρίσεις για την επέκταση προς Ίλιον

Παράλληλα, προχωρεί ο σχεδιασμός των επεκτάσεων του δικτύου. Για την επέκταση της Γραμμής 2 προς Ίλιον, μήκους 4 χλμ. με τρεις νέους σταθμούς, έχουν προχωρήσει οι περιβαλλοντικές εγκρίσεις και ακολουθούν επικαιροποίηση μελετών και ανάλυση κόστους-οφέλους. Η πιο πρόσφατη έγκριση εκδόθηκε τον Μάιο του 2026 και αφορά στην επέκταση του υφιστάμενου αμαξοστασίου.

Για μελλοντικές επεκτάσεις που εξετάζονται, τόνισε πως αξιολογούνται οι εναλλακτικές χαράξεις για την επέκταση της Γραμμής 2 προς Γλυφάδα. Στον σχεδιασμό βρίσκονται επίσης επεκτάσεις της Γραμμής 4 προς τα βόρεια και βορειοδυτικά προάστια και η σύνδεση του ΚΠΙΣΝ με το υφιστάμενο δίκτυο. Κρίσιμο ζήτημα παραμένει η χρηματοδότηση, με την Ελληνικό Μετρό να εξετάζει τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων για νέα, μελετητικά ώριμα έργα.

Η Αθήνα θέλει παρεμβάσεις… χθες για το κυκλοφοριακό

Την ανάγκη άμεσων και συγκεκριμένων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος της Αττικής υπογράμμισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ροϊκός Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε., Κωνσταντίνος Καλέργης.

Όπως επισήμανε, στα έργα υποδομών που αφορούν το κυκλοφοριακό δεν υπάρχει πάντα συγκριτική ανάλυση κόστους-οφέλους, καθώς πρόκειται για παρεμβάσεις που ενσωματώνουν κοινωνικά οφέλη, αλλά και «κρυφά» κόστη. Για τον λόγο αυτό, όπως τόνισε, θα πρέπει να αξιολογούνται με βάση το συνολικό όφελος που προσφέρουν στη μητροπολιτική Αττική.

Αναφερόμενος σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις, χαρακτήρισε το έργο στον κόμβο Μεταμόρφωσης «πολύ έξυπνη και απλή παρέμβαση που όφειλε να γίνει», εκτιμώντας ότι θα συμβάλει στην αποφόρτιση της Αττικής Οδού. Ωφέλιμη χαρακτήρισε και την επικείμενη ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω, λόγω και της σημαντικής βαριάς κυκλοφορίας που καλείται να εξυπηρετήσει.

«Στο κυκλοφοριακό πρόβλημα έχουμε ξεπεράσει τα όρια. Πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά», υπογράμμισε. Στις λύσεις συμπεριέλαβε παρεμβάσεις χαμηλού κόστους σε υφιστάμενες υποδομές και κόμβους, αλλά και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, όπως τα «έξυπνα» φανάρια, για αποτελεσματικότερη διαχείριση της κίνησης στις ώρες αιχμής.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «η Αθήνα και 5,5 εκατ. Αθηναίοι περιμένουν λύσεις για το κυκλοφοριακό», το οποίο συνέδεσε ακόμη και με την ψυχική υγεία των πολιτών. Καταλήγοντας, ζήτησε συγκεκριμένες και κοστολογημένες δεσμεύσεις για μέτρα, υπογραμμίζοντας: «Η πόλη θέλει παρεμβάσεις χθες».