Ποια ημέρα θα παραδοθεί ο Flyover Θεσσαλονίκης – Πώς θα είναι ο νέος δρόμος

Ο νέος αυτοκινητόδρομος της Θεσσαλονίκης έχει μήκος 9,5 χλμ. και περιλαμβάνει μια ολοκαίνουρια γέφυρα 4 χλμ. Ποια ακριβώς ημερομηνία θα παραδοθεί στην κυκλοφορία;

Είναι ένα από τα μεγαλύτερα οδικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα έργο που θα αλλάξει τη μορφή της Θεσσαλονίκης και θα κάνει τις καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων και επισκεπτών της πόλης πιο γρήγορες και κυρίως ασφαλέστερες.

Η Υπερυψωμένη Λεωφόρος ή αλλιώς Flyover, παίρνει σταδιακά μορφή στην Ανατολική Περιφερειακή Οδό και, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, ο Flyover πρόκειται να παραδοθεί στις 16 Μαΐου του 2027.

Οι εργασίες στον νέο αυτοκινητόδρομο προχωρούν με ταχύτατους ρυθμούς και η συνολική πρόοδος αγγίζει το 65%, με τα εργοτάξια να παραμένουν ενεργά σε όλο το μήκος της παρέμβασης.

Πώς θα είναι ο Flyover και η γέφυρα

Η νέα Υπερυψωμένη Λεωφόρος θα έχει συνολικό μήκος 9,5 χιλιομέτρων και σχεδιάστηκε ώστε να αυξήσει σημαντικά τη δυνατότητα εξυπηρέτησης οχημάτων. Ειδικότερα, εκτιμάται ότι θα μπορεί να υποδέχεται έως και 10.000 οχήματα ανά ώρα, διπλασιάζοντας ουσιαστικά τη σημερινή δυναμικότητα του συγκεκριμένου οδικού άξονα, η οποία υπολογίζεται σε περίπου 5.000 οχήματα την ώρα.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η νέα γέφυρα, η οποία θα έχει μήκος 4 χιλιομέτρων και πλάτος 22 μέτρων. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη γέφυρα που έχει κατασκευαστεί στη χώρα, αποτελώντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου.

Ο Flyover εκτείνεται από τον Α/Κ Κ5, στην περιοχή του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, έως τον Α/Κ Κ12, στη σύνδεση με την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών και περιλαμβάνει εννέα ανισόπεδους κόμβους και τρεις νέες σήραγγες, καθώς και γέφυρες και σειρά άλλων τεχνικών έργων.

Όσον αφορά τη λειτουργία του, θα συνδέει διαφορετικά σημεία του οδικού δικτύου μέσω ανισόπεδων κόμβων. Θα διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας και μία λωρίδα έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ) ανά κατεύθυνση.

Πόσο θα κοστίσει

Το Flyover υλοποιείται με ΣΔΙΤ, με ανάδοχο την κοινοπραξία ΑΒΑΞ-Μυτιληναίος. Η διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε 30 έτη, εκ των οποίων τα τέσσερα έτη αφορούν την κατασκευή και τα 26 έτη τη λειτουργία και συντήρηση.

Το έργο υλοποιείται μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), με το εκτιμώμενο κόστος να ανέρχεται σε 462,7 εκατ. ευρώ.