Ποια κινεζική μάρκα υπόσχεται ότι έχει 95% διαθεσιμότητα ανταλλακτικών στην Ελλάδα

Η Chery ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς των κατόχων των μοντέλων της με ένα ολοκληρωμένο δίκτυο After Sales και εξασφαλίζοντας διαθεσιμότητα άνω του 95% στα ανταλλακτικά της στην Ελλάδα.

Με πάνω από 95% διαθεσιμότητα ανταλλακτικών στην Ελλάδα, η Chery περιορίζει σημαντικά τον χρόνο αναμονής για την ολοκλήρωση μιας επισκευής, ώστε κάθε όχημα να επιστρέφει το συντομότερο δυνατό στον ιδιοκτήτη.

Ακόμη και στην περίπτωση που η επισκευή ενός Chery διαρκέσει πάνω από δύο ημέρες, με γνώμονα τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του κατόχου, προσφέρεται δωρεάν αυτοκίνητο εξυπηρέτησης.

Η ταχύτητα εξυπηρέτησης αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία όταν συνδυάζεται με την ποιότητα των ανταλλακτικών που χρησιμοποιούνται. Τα Γνήσια Ανταλλακτικά Chery έχουν σχεδιαστεί και παραχθεί σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές του κατασκευαστή, ενώ ελέγχονται και εγκρίνονται από την ίδια τη Chery.

Κάθε ανταλλακτικό είναι ειδικά σχεδιασμένο για τα μοντέλα της μάρκας, συμβάλλοντας στη σωστή λειτουργία τους, τη μακροχρόνια αξιοπιστία τους και τη διατήρηση της μεταπωλητικής τους αξίας.

Βραβείο αξιοπιστίας από την J.D. Power

Η αξιοπιστία των μοντέλων της Chery επιβεβαιώνεται και από έρευνες κορυφαίων οργανισμών. Στη Μελέτη Αξιοπιστίας Οχημάτων (Vehicle Dependability Study -VDS), της J.D. Power, ενός από τους πλέον αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς στον χώρο των καταναλωτικών ερευνών, η Chery κατέλαβε την πρώτη θέση μεταξύ των κινεζικών εγχώριων αυτοκινητοβιομηχανιών για το έτος 2026, αποσπώντας αυτή τη σημαντική διάκριση για δεύτερο συνεχόμενο έτος.

Η Chery, επίσης, επενδύσει συστηματικά και στην εκπαίδευση των τεχνικών της, προσφέροντας στο δίκτυό της την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία που απαιτεί η σύγχρονη τεχνολογία των οχημάτων της. Σήμερα η Chery διαθέτει πάνω από 15 εξουσιοδοτημένους συνεργάτες service σε όλη την Ελλάδα, ενώ το δίκτυο επεκτείνεται διαρκώς με στόχο την ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη.

Οργανωμένο δίκτυο after sales, πολυετής εγγύηση

Για την Chery, η εμπειρία του πελάτη δεν ολοκληρώνεται με την παράδοση των κλειδιών του αυτοκινήτου. Αλλά συνεχίζεται μέσα από ένα οργανωμένο δίκτυο After Sales.

Κάθε νέο Chery καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 150.000 χιλιομέτρων (όποιο επέλθει πρώτο), ενώ για την μπαταρία υψηλής τάσης η εγγύηση ανέρχεται σε 8 έτη ή 160.000 χιλιόμετρα (επίσης όποιο επέλθει πρώτο).

Παράλληλα, το Spanos Group, αποκλειστικός εισαγωγέας της Chery στην Ελλάδα, ενισχύει περαιτέρω το αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς προσφέροντας επέκταση εγγύησης κατά 5 επιπλέον έτη για τα μοντέλα, αυξάνοντας τη συνολική διάρκεια στα 12 έτη.