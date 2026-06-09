Ποιο είναι πλέον το πρόστιμο για είσοδο χωρίς εισιτήριο στο Μετρό;

Αυξημένο είναι εδώ και λίγες ημέρες το πρόστιμο για είσοδο χωρίς εισιτήριο στα ΜΜΜ της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Πιο τσουχτερά πρόστιμα καλούνται να πληρώνουν από τις 30 Μαΐου οι επιβάτες των μέσων μαζικής μεταφοράς σε περίπτωση που μετακινούνται χωρίς εισιτήριο

Για κατοχή μη «έγκυρου τίτλου μεταφοράς» το πρόστιμο για μετακινήσεις στην Αθήνα έχει αυξηθεί στα 100 ευρώ για όσους χρησιμοποιούν κανονικό εισιτήριο από 72 ευρώ που ήταν μέχρι πρότινος, ενώ για τους δικαιούχους μειωμένου εισιτηρίου, αυτό αυξάνεται στα 50 ευρώ, είναι δηλαδή αυξημένο σχεδόν 67%.

Ωστόσο, το ποσό του προστίμου μειώνεται στο μισό σε περίπτωση αγοράς κάρτας απεριορίστων διαδρομών τουλάχιστον 30 ημερών, εφόσον η αγορά πραγματοποιηθεί εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επιβολής του προστίμου. Σε αυτή την περίπτωση το πρόστιμο ανέρχεται στα 50 ευρώ για τους υπόχρεους βασικού εισιτηρίου και στα 25 ευρώ για τους δικαιούχους μειωμένου.

Ακύρωση προστίμου

Υπενθυμίζεται ότι οι επιβάτες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ακύρωσης ή μείωσης του προστίμου κατά τη χρήση μέσων σταθερής τροχιάς της ΣΤΑΣΥ (Μετρό, Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος, Τραμ).

Η υποβολή της αίτησης ακύρωσης / μείωσης προστίμου θα πρέπει να γίνει αυστηρά στις πρώτες 60 ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της επιβολής του.

Ο χρήστης θα χρειαστεί να:

συμπληρώσει τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet

συμπληρώσει τη σειρά και το νούμερο του προστίμου, καθώς και την ημερομηνία παράβασης, όπως αναγράφονται στο έντυπο βεβαίωσης της παράβασης που του επιδόθηκε

περιγράφει τους λόγους για τους οποίους αιτείται την ακύρωση ή μείωση του προστίμου

επισυνάψει εφόσον το κρίνει απαραίτητο, έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή που διαθέτει για να υποστηρίξει το αίτημά του (π.χ. προσωποποιημένη κάρτα, δελτίο μερικής απαλλαγής, κ.α.).

100 ευρώ πρόστιμο και στη Θεσσαλονίκη

Το ίδιο πρόστιμο, ύψους 100 ευρώ, ισχύει και όσους μετακινούνται χωρίς εισιτήριο στη Θεσσαλονίκη, από 36 ευρώ, ενώ για τους δικαιούχους μειωμένου αυξήθηκε από 18 ευρώ στα 50 ευρώ.

Και εδώ, το ποσό του προστίμου μειώνεται στο μισό, υπό μια προϋπόθεση, αυτή της έκδοσης κάρτας απεριορίστων διαδρομών για τουλάχιστον έναν μήνα και σε διάστημα εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την επιβολή του προστίμου.