Ποιο είναι το νέο πρόστιμο για είσοδο χωρίς εισιτήριο σε Μετρό και λεωφορεία;

Αυξάνεται το πρόστιμο για όσους εισέρχονται στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς χωρίς να έχουν επικυρώσει εισιτήριο.

Με αυξημένα πρόστιμα τίθενται πλέον αντιμέτωποι όσοι μετακινούνται χωρίς εισιτήριο στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, όπως ορίζεται στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών, το οποίο εγκρίθηκε από τη Βουλή το βράδυ της Δευτέρας 23 Μαρτίου.

Με στόχο την αντιμετώπιση της εισιτηριοδιαφυγής, για όσους επιβιβάζονται χωρίς να έχουν επικυρώσει εισιτήριο στα μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ (Μετρό, Τραμ, Λεωφορεία, Τρόλεϊ) και ΟΣΕΘ (αστικές συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης) προβλέπεται πρόστιμο 100 ευρώ (υπόχρεοι βασικού εισιτηρίου), ενώ για όσους δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο το πρόστιμο ανέρχεται σε 50 ευρώ.

Σημειώνεται ότι προβλέπεται μείωση του προστίμου κατά 50% στην περίπτωση που ο παραβάτης προμηθευτεί κάρτα απεριορίστων διαδρομών διάρκειας τουλάχιστον 30 ημερών, εντός προθεσμίας που θα καθοριστεί με σχετική υπουργική απόφαση.

Αρμόδιοι για τη διενέργεια ελέγχων και βεβαίωση προστίμων ορίζονται οι εντεταλμένοι ελεγκτές κομίστρου των συγκοινωνιακών φορέων ή εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι τρίτων φορέων (ιδιώτες), στους οποίους έχει ανατεθεί η συγκεκριμένη αρμοδιότητα.

Με το προηγούμενο καθεστώς στην περίπτωση μη επίδειξης έγκυρου εισιτηρίου, το πρόστιμο ήταν το 60πλάσιο της τιμής του εισιτηρίου. Με δεδομένο ότι για τα μέσα αρμοδιότητα τους ΟΑΣΑ το «κανονικό» εισιτήριο κοστίζει 1,20 ευρώ, το πρόστιμο για τον παραβάτη ήταν 72 ευρώ.

Κοινοφελής εργασία για βανδαλισμό και αυστηρότερες ποινές για επιθέσεις σε ελεγκτές

Στο νομοσχέδιο, δίνεται έμφαση, μεταξύ άλλων, στην προστασία των Μέσων Μαζικής Μεταφορών και των υποδομών τους, με την εισαγωγή, για πρώτη φορά, της δυνατότητας επιβολής υποχρεωτικής κοινωφελούς εργασίας στους δράστες φθορών.

Η ρύθμιση προβλέπει ότι εκτός των προβλεπόμενων διοικητικών ή ποινικών κυρώσεων, οι υπαίτιοι θα μπορούν, αντί χρηματικής ποινής, να υποχρεώνονται να συμμετέχουν σε εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσαν, όπως καθαρισμοί, αποκατάσταση φθορών και συναφείς εργασίες σε μέσα και εγκαταστάσεις του παθόντα συγκοινωνιακού φορέα.

Επιπροσθέτως, οι επιθέσεις κατά εργαζομένων δεν αντιμετωπίζονται πλέον ως μεμονωμένα περιστατικά, αλλά ως πράξεις που πλήττουν συνολικά τη λειτουργία των δημόσιων συγκοινωνιών και την ασφάλεια των πολιτών και διώκονται πλέον αυτεπάγγελτα.