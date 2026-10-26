Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν σε Αθήνα και Πειραιά την 28η Οκτωβρίου

Θα πραγματοποιούνται σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων, ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες. Τα μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ έως την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων.

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026 σε όλους τους δήμους της Αττικής, λόγω της διεξαγωγής των μαθητικών παρελάσεων για τον εορτασμό της εθνικής επετείου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα πραγματοποιούνται σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων, ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες. Τα μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ έως την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων.

Ειδικότερα στους Δήμους Αθηναίων και Πειραιά, η κυκλοφορία των οχημάτων, θα διακοπεί ως εξής:

Δήμος Αθηναίων, από ώρα 09.00΄ μέχρι το πέρας της παρέλασης:

Λεωφ. Βασ. Αμαλίας , σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό. Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) , σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό. Λεωφ. Βασ. Σοφίας , στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό. Λεωφ. Συγγρού , στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Δήμος Αθηναίων [Καθεδρικός Μητροπολιτικός Ναός Αθηνών (Δοξολογία)], από ώρα 06.00΄ μέχρι το πέρας της δοξολογίας:

Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Δήμος Πειραιά, από ώρα 00΄μέχρι 14.00΄:

34ου Πεζικού Συντάγματος , στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση και Ελ. Βενιζέλου.

, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση και Ελ. Βενιζέλου. Ηρώων Πολυτεχνείου , στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου και 2ας Μεραρχίας.

, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου και 2ας Μεραρχίας. Βασ. Γεωργίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Εθν. Αντιστάσεως και Γρ. Λαμπράκη.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων για την αποτροπή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν την κίνησή τους στους ανωτέρω οδικούς άξονες και να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.