Ποιος είναι ο δρόμος DN6; – Ήταν γεμάτος αστυνομία μία μέρα πριν το δυστύχημα

Μία μέρα πριν το θανατηφόρο τροχαίο με θύματα 7 νέα παιδιά, η Τροχαία της Ρουμανίας είχε πραγματοποιήσει προληπτική δράση στον συγκεκριμένο δρόμο.

Ως ένας από τους πλέον αιματοβαμμένους δρόμους της Ρουμανίας λογίζεται ο DN6, όπου άφησαν την τελευταία τους πνοή 7 νέα παιδιά, την Τρίτη 27 Ιανουαρίου.

Ο δρόμος συνδέει το Βουκουρέστι με τα σύνορα της χώρας με την Ουγγαρία και διασχίζει σημαντικές περιοχές της Ρουμανίας, μεταξύ των οποίων η Αλεξάνδρεια, η Κραϊόβα, το Φιλιάσι, το Καρανσεμπές, το Λούγοζ και η Τιμισοάρα. Το συνολικό μήκος του ανέρχεται σε περίπου 640 χιλιόμετρα, ενώ η απουσία διαχωριστικής νησίδας αποτελεί καταλυτικό παράγοντα στην τέλεση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων.

Τα επίσημα στοιχεία για το 2025 σκιαγραφούν μια ζοφερή εικόνα για την DN6, ο οποίος συγκαταλέγεται στους επικίνδυνους εθνικούς δρόμους της χώρας. Το περασμένο έτος καταγράφηκαν 325 τροχαία ατυχήματα, στο οποίο ενεπλάκησαν 479 άνθρωποι, εκ των οποίων 43 έχασαν τη ζωή τους.

Όπως αναφέρουν ρουμανικά ΜΜΕ, η στατιστική ανάλυση των ατυχημάτων στον DN6 δείχνει ότι τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα δεν σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο, αλλά την πρώτη ημέρα της εβδομάδας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομικής Διεύθυνσης της κομητείας Κάρας-Σεβερίν, η ημέρα με τα περισσότερα ατυχήματα ήταν η Δευτέρα, ενώ το χρονικό διάστημα με τον υψηλότερο κίνδυνο ήταν από τις 11:00 έως τις 15:00.

Η βασική αιτία των ατυχημάτων ήταν η μη τήρηση της απόστασης μεταξύ των οχημάτων (82 περιστατικά), ενώ καταλυτικό ρόλο στην πρόκληση δυστυχημάτων διαδραμάτισαν η έλλειψη προσοχής κατά την οδήγηση (51 περιστατικά) και η μη παραχώρηση προτεραιότητας (40 περιστατικά).

Με ενισχυμένα μέτρα αστυνόμευσης μία μέρα πριν το δυστύχημα

Όπως αναφέρουν ρουμανικά δημοσιεύματα, τα παραπάνω ανησυχητικά στοιχεία οδήγησαν την Τροχαία της κομητείας Κάρας-Σεβερίν στην πραγματοποίηση μιας εκτεταμένης αστυνομικής δράσης τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου (μία μέρα πριν το τραγικό συμβάν που βύθισε στο πένθος τη χώρα μας), με έναν και μόνο στόχο: μηδενικά ατυχήματα.

Στο πλαίσιο της δράσης, δημιουργήθηκαν 8 σημεία ελέγχου (σ.σ. ουσιαστικά μπλόκα) σε τμήματα υψηλού κινδύνου, ενώ χρησιμοποιήθηκαν 4 σύγχρονες συσκευές ραντάρ (υπό την ονομασία “TruCam”) για την παρακολούθηση της ταχύτητας.

Συνολικά διενεργήθηκαν 30 αλκοτέστ και 2 έλεγχοι για ψυχοδραστικές ουσίες, ενώ σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, από τους εν λόγω ελέγχους δεν διαπιστώθηκαν σχετικές τροχονομικές παραβάσεις.

Ωστόσο, βεβαιώθηκαν πάνω από 70 παραβάσεις, οι περισσότερες για:

υπέρβαση του νόμιμου ορίου ταχύτητας (σχεδόν 30 παραβάσεις)

μη τήρηση των περιόδων οδήγησης και ανάπαυσης (14 παραβάσεις)

παράνομες προσπεράσεις (2 παραβάσεις)

μη χρήση ζώνης ασφαλείας (1 παράβαση)

άλλες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (περίπου 30 παραβάσεις )

Επιπλέον, αφαιρέθηκαν 2 διπλώματα οδήγησης, 4 άδειες κυκλοφορίας και 1 σετ πινακίδων κυκλοφορίας, ενώ διενεργήθηκαν και 26 τεχνικοί έλεγχοι οχημάτων, που οδήγησαν στην ακινητοποίηση ενός οχήματος.

Όπως ανακοίνωσε η Τροχαία της Ρουμανίας, ο στόχος της δράσης επιτεύχθηκε, καθώς κατά τη διάρκεια των ελέγχων δεν καταγράφηκε κανένα τροχαίο ατύχημα στον DN6, στο τμήμα Κάρας-Σεβερίν. Δεν συνέβη το ίδιο ωστόσο μία μέρα αργότερα, όταν κόπηκε το νήμα της ζωής 7 νέων ανθρώπων.