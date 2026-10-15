Ποιος μεγάλος δρόμος της Αθήνας θα κλείσει το Σάββατο

Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να λάβουν υπόψη τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να προγραμματίσουν εγκαίρως τις μετακινήσεις τους.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026 στην Καλλιθέα, λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου «KALLITHEA NIGHT RUN 2026».

Ειδικότερα, από τις 18:30 έως τις 23:00 θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου (Θησέως), στο τμήμα από τις οδούς Σκίπη – Σκρά έως τη λεωφόρο Ποσειδώνος (Παλαιά Παραλιακή).

Παράλληλα, από τις 16:00 έως τα μεσάνυχτα θα απαγορεύονται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου (Θησέως), στο τμήμα μεταξύ της λεωφόρου Ποσειδώνος και της οδού Πεισιστράτου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να λάβουν υπόψη τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να προγραμματίσουν εγκαίρως τις μετακινήσεις τους.



Κατά το χρονικό διάστημα εφαρμογής της ανωτέρω κυκλοφοριακής ρύθμισης θα ισχύουν τα κάτωθι:

α) η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από την οδό Δημοσθένους ή/και από λοιπές παράλληλες οδούς της Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου και

β) η κάθετη διέλευση της οδού Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου, θα διεξάγεται από τις οδούς Χαροκόπου και Αγίων Πάντων.

Παρακαλούνται οι οδηγοί, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στα ανωτέρω σημεία κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων, σημειώνει στην ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ.