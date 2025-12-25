Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά;

Τι ισχύει σε λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό και τραμ.

Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς θα κινηθούν με τροποποιημένο πρόγραμμα κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων, όπως ενημέρωσε ο ΟΑΣΑ.

Ειδικότερα, σήμερα Χριστούγεννα και αύριο Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου, καθώς και 1 και 6 Ιανουαρίου 2026, στα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΣΥ και Κοινοπραξίας, όπως και στα τρόλεϊ, θα εφαρμοστεί πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και αργιών.

Στις 02/01/2026 και 05/01/2026 θα εφαρμοστεί έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης στα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΣΥ και Κοινοπραξίας , καθώς και στα τρόλεϊ.

Για τις συχνότητες δρομολογίων των μέσων σταθερής τροχιάς (Γραμμές Μετρό 1, 2, 3 και Τραμ) κατά τις ημέρες των εορτών μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά από τον ακόλουθο σύνδεσμο.

Συχνότητες Δρομολογίων ΣΤΑΣΥ