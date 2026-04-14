Πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ έως και την Τετάρτη του Πάσχα

Αλλαγές στη συχνότητα των δρομολογίων σε λεωφορεία, μετρό και τραμ.

Έως και την Τετάρτη του Πάσχα θα διαρκέσουν οι τροποποιήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας, των οποίων τα δρομολόγια θα είναι πιο αραιά.

Σήμερα, Δευτέρα του Πάσχα λεωφορεία και τρόλεϊ κινήθηκαν με πρόγραμμα Κυριακής και αργιών, ενώ στα μέσα σταθερής τροχιάς τα δρομολόγια ήταν περίπου κάθε 15 λεπτά.

Τρίτη του Πάσχα 14 Απριλίου 2026

Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Πρόγραμμα δρομολογίων Σαββάτου

Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5′ μεταξύ 5:30 – 22:30, ανά 11,5′-15′ τις υπόλοιπες ώρες

Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5′ – 8,5′ έως τις 23:00, ανά 9,5′ αργότερα

Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5′ – 7′ μεταξύ 7:00 – 22:00 και ανά 6,5′ – 9,5′ τις υπόλοιπες ώρες.

Τραμ: Δρομολόγια ανά 12′ έως τις 22:00, ανά 15′ αργότερα.

Τετάρτη του Πάσχα 15 Απριλίου 2026

Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5′ μεταξύ 5:30 – 22:30, ανά 11,5′-15′ τις υπόλοιπες ώρες

Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5′ – 7′ μεταξύ 7:00-21:00, ανά 8,5′-11′ τις υπόλοιπες ώρες

Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 4,5′-6,5′ μεταξύ 6:00-20:00, ανά 7′-9,5′ τις υπόλοιπες ώρες

Τραμ: Δρομολόγια ανά 12′ έέως τις 22:00, ανά 15′ αργότερα.