Πόσα αυτοκίνητα κυκλοφορούν στην Ελλάδα;

Από το 2020 μέχρι και το 2024, ο αριθμός των κυκλοφορούντων αυτοκινήτων στη χώρα μας αυξάνεται αδιάκοπα.

Αυξάνεται διαρκώς ο στόλος κυκλοφορούντων αυτοκινήτων στους δρόμους της Ελλάδας, όπως δείχνει η τελευταία έκθεση της Ένωσης Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA).

Το 2024 στο ελληνικό οδικό δίκτυο υπήρχαν συνολικά 5.738.572 επιβατικά ΙΧ, με τον αριθμό των αυτοκινήτων να αυξάνεται κατά 2,2% συγκριτικά με το 2023 όταν και κυκλοφορούσαν 5.613.164.

Παράλληλα, από το 2020, το έτος από όπου ξεκινάει η παράθεση στοιχείων από τον ACEA για την εν λόγω έκθεση, ο αριθμός σημειώνει διαρκή αύξηση: Το 2020 κυκλοφορούσαν 5.315.875 ΙΧ, ενώ τα έτη 2021 και 2022 τα αυτοκίνητα έφτασαν τα 5.408.149 και 5.495.927 αντίστοιχα.

Αντίστοιχη αύξηση καταγράφει και ο αριθμός αυτοκινήτων στο σύνολο της ΕΕ, που το 2024 ανήλθε σε 255.999.373:

2020: 243.049.313

2021: 246.012.106

2022: 248.472.546

2023: 252.380.332

2024: 255.999.373

Το 2024, τον μεγαλύτερο στόλο κυκλοφορούντων αυτοκινήτων στην ΕΕ είχε η Γερμανία με 49.339.166 αυτοκίνητα, ενώ πίσω της βρέθηκε η Γαλλία με 39.738.933 και η Ιταλία με 41.340.516. Στον αντίποδα, τα λιγότερα αυτοκίνητα κυκλοφορούσαν στη Μάλτα (330.484).

Το 2024 στην Ελλάδα αντιστοιχούσαν 552 επιβατικά αυτοκίνητα ανά 1.000 κατοίκους, έναντι 539 ανά το 2023, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν 570/1.000.

Ο ελληνικός στόλος κυκλοφορούντων ΙΧ είναι ο πιο γηρασμένος στην Ευρώπη με μέση ηλικία 17,8 έτη (17,3 το 2024), μακριά από τον μέσο όρο της Ευρώπης που είναι τα 12,7.

Τέλος, η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων αναφέρει ότι στο σύνολο της ΕΕ η απανθρακοποίηση των οδικών μεταφορών δεν εξελίσσεται με τον απαιτούμενο ρυθμό, ζητώντας την αναθεώρηση του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου για τη διευκόλυνση των καταναλωτών με φορολογικά κίνητρα, άλλα κίνητρα αγοράς και ανάπτυξη των υποδομών φόρτισης.