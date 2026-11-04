Πόσα χιλιόμετρα δρόμων έχει η Αττική; Η απόσταση ισούται με το Αθήνα-Βιέννη

Μπορεί οι περισσότεροι οδηγοί να γνωρίζουν καλά τους δρόμους της Αττικής, λίγοι όμως έχουν συνειδητοποιήσει το πραγματικό μέγεθος του οδικού δικτύου.

Καθημερινά, στους δρόμους της Αττικής κινούνται εκατοντάδες χιλιάδες οχήματα, με το οδικό δίκτυο να βρίσκεται μόνιμα στο «κόκκινο», εξυπηρετώντας εκατομμύρια πολίτες. Σύμφωνα με τις επίσημες έρευνες, η Αθήνα συγκαταλέγεται στις πιο επιβαρυμένες, κυκλοφοριακά, πόλεις της ΕΕ, με τους οδηγούς να σπαταλούν δεκάδες ώρες στους δρόμους ετησίως.

Ποια όμως είναι η συνολική έκταση των δρόμων, πόσα φανάρια υπάρχουν, πόσες γέφυρες και πόσες διαβάσεις πεζών; Τις απαντήσεις έδωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, μιλώντας στο συνέδριο «Green Deal Greece 2026», όπου ανέδειξε μεταξύ άλλων, τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Λεκανοπέδιο σε επίπεδο οδικών υποδομών και κυκλοφοριακής διαχείρισης.

Σύμφωνα με τον κύριο Χαρδαλιά, η συνολική έκταση του οδικού δικτύου ανέρχεται στα 1.623 χιλιόμετρα, μια απόσταση που αντιστοιχεί περίπου στο ταξίδι από την Αθήνα μέχρι τη Βιέννη. Επίσης, υπό την αρμοδιότητα της Περιφέρειας, βρίσκονται 157 γέφυρες, 12.780 φωτεινοί σηματοδότες, 3.592 διαβάσεις πεζών, 14 υπόγειες διαβάσεις και 38.291 στύλοι ηλεκτροφωτισμού. Παράλληλα, είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση 610 χιλιομέτρων στηθαίων ασφαλείας, μια απόσταση που αντιστοιχεί περίπου στη διαδρομή από την Αθήνα μέχρι τη Σόφια.

Σε 10 χρόνια όλοι θα είναι κολλημένοι στην κίνηση

Πέρα από το τεράστιο δίκτυο υποδομών, που απαιτεί συνεχή παρακολούθηση, συντήρηση και παρεμβάσεις, προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή και ασφαλής μετακίνηση των οδηγών.που έχει να διαχειριστεί, η Περιφέρεια Αττική είναι αντιμέτωπη με κάτι πιο σημαντικό: το κυκλοφοριακό.

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης, περίπου 4,5 εκατομμύρια πολίτες του Λεκανοπεδίου επηρεάζονται καθημερινά από την κυκλοφοριακή συμφόρηση, ενώ η απουσία ενιαίου μητροπολιτικού σχεδιασμού δυσκολεύει την υλοποίηση αποτελεσματικών λύσεων.

Μάλιστα, ο Νίκος Χαρδαλιάς προειδοποίησε ότι εάν δεν ληφθούν δραστικά μέτρα, μέσα στην επόμενη δεκαετία ο χρόνος μετακίνησης ενδέχεται να διπλασιαστεί. «Σε δέκα χρόνια από τώρα θα είμαστε όλοι κολλημένοι μέσα στα αυτοκίνητά μας, δεν θα κινείται κανείς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για τον λόγο αυτό, ζήτησε να αναλάβει η Περιφέρεια Αττικής κεντρικό συντονιστικό ρόλο στη διαχείριση του κυκλοφοριακού, με ενιαίο σχεδιασμό, σαφείς αρμοδιότητες και εξασφαλισμένους πόρους. Την πρόταση αυτή υποστήριξαν τόσο ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), Γιώργος Στασινός, όσο και ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Θανάσης Τσιάνος.

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Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο οικονομικό βάρος που συνεπάγεται η συντήρηση των υποδομών, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το 73% του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας κατευθύνεται σε ανελαστικές δαπάνες, οι οποίες συνδέονται κυρίως με τη συντήρηση του οδικού δικτύου.

Τέλος, προανήγγειλε πως το προσεχές διάστημα η Περιφέρεια Αττικής θα παρουσιάσει επισήμως τις θέσεις και τις προτάσεις της για την αντιμετώπιση των θεσμικών και λειτουργικών προβλημάτων που εμποδίζουν την αποτελεσματική διαχείριση του κυκλοφοριακού.