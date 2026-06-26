Πόσα ευρώ θα χρειαστώ για να κανω 1.000 χιλιόμετρα στις διακοπές;

Οι διακοπές πλησιάζουν και σύντομα, χιλιάδες αυτοκίνητα θα χρειαστεί να καλύψουν μεγάλες αποστάσεις στον αυτοκινητόδρομο και το επαρχιακό οδικό δίκτυο. Ποια από αυτά θα το κάνουν πιο οικονομικά;

Σε αντίθεση με τις αστικές μετακινήσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται από χαμηλές ταχύτητες και κουραστικό σταμάτα-ξεκίνα, το ταξίδι στον αυτοκινητόδρομο και το επαρχιακό δίκτυο κατά την περίοδο των διακοπών θέτει εντελώς διαφορετικές απαιτήσεις από τους κινητήρες.

Οι σταθερά υψηλές ταχύτητες, το φορτωμένο αυτοκίνητο με αποσκευές και η χρήση του κλιματιστικού αλλάζουν ριζικά τα δεδομένα της κατανάλωσης.

Για παράδειγμα, τα πλήρως υβριδικά οχήματα δεν είναι τόσο αποδοτικά όσο στην πόλη και τα αμιγώς ηλεκτρικά σπαταλούν πολλή ενέργεια όταν κινούνται με ταχύτητες 120 και 130 χλμ./ώρα, την ίδια στιγμή που τα diesel αυτοκίνητα προσφέρουν χαμηλή κατανάλωση.

Με αυτό το δεδομένο, κάθε οδηγός που προγραμματίζει ένα μεγάλο ταξίδι αναρωτιέται: Ποιος κινητήρας εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη οικονομία σε ένα μεγάλο ταξίδι; Για να το απαντήσουμε, εξετάζουμε ένα τυπικό σενάριο 1.000 χιλιομέτρων: 800 χλμ. στον αυτοκινητόδρομο (πήγαινε-έλα) και 200 χλμ. για τοπικές μετακινήσεις στο επαρχιακό δίκτυο

Για τον υπολογισμό της συνολικής δαπάνης, η γνώση των τιμών καυσίμου και της κατανάλωσης του οχήματος σε κάθε συνθήκη είναι δύο απαραίτητες προϋποθέσεις. Αναλυτικά:

Οι τιμές των καυσίμων

Όσον αφορά τις τιμές των καυσίμων, αυτές διαμορφώνονται ως εξής (στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τις 25/6/2026):

Βενζίνη (95 οκτανίων): 1,923 ευρώ/λίτρο

Diesel κίνησης (απλό): 1,615 ευρώ/λίτρο

LPG: 0,984 ευρώ/λίτρο

CNG: 1,525 ευρώ/κιλό

Ηλεκτρική ενέργεια: περίπου 0,25 ευρώ/kWh (σταθερή χρέωση 0,145 ευρώ/kWh + λοιπές χρεώσεις) για φόρτιση στο σπίτι, 0,50 ευρώ/kWh σε δημόσια προσβάσιμο AC έως 22 kW φορτιστή ή 0,62 ευρώ/kWh σε φορτιστή DC σε αυτοκινητόδρομο.

Η κατανάλωση ανά κινητήρα

Η κατανάλωση καυσίμου/ενέργειας στον αυτοκινητόδρομο και τους επαρχιακούς δρόμους διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του κινητήρα, την τεχνολογία του και φυσικά, το μέγεθος του αυτοκινήτου. Το παράδειγμα αυτό αφορά τα μικρά SUV αυτοκίνητα που αποτελούν άλλωστε και την πλειονότητα των νέων αυτοκινήτων που ταξινομούνται. Σημείωση: Oι τιμές της κατανάλωσης είναι με βάση το μέσο όρο.

Μικρό SUV βενζίνης: 7 λτ./100 χλμ. Μικρό SUV ντίζελ: 5,5 λτ./100 χλμ. Μικρό SUV πλήρως υβριδικό: 6,5 λτ./100 χλμ. Μικρό SUV με κινητήρα LPG: 8,5 λτ./100 χλμ. Μικρό SUV με κινητήρα CNG: 5 κιλά/100 χλμ. Αμιγώς ηλεκτρικό μικρό SUV: 20 kWh/100 χλμ.



Το τελικό συμπέρασμα

Πολλαπλασιάζοντας την κατανάλωση με την τιμή του καυσίμου για μια συνολική απόσταση 1.000 χιλιομέτρων, προκύπτουν σημαντικές διαφοροποιήσεις. Το αμιγώς βενζινοκίνητο αυτοκίνητο παραμένει η πιο κοστοβόρα επιλογή, καθώς απαιτεί 134 ευρώ για το ταξίδι.

Λίγο πιο οικονομικά είναι τα πλήρως υβριδικά (125 ευρώ), καθώς στον αυτοκινητόδρομο δεν μπορούν να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματά τους, με αποτέλεσμα ο βενζινοκινητήρας να αναλαμβάνει μεγάλο φορτίο και συνεπώς να εμφανίζει υψηλότερη κατανάλωση.

Στον αντίποδα, το υγραέριο (LPG), παρά την αυξημένη του κατανάλωση (8,5 λτ./100 χλμ.), λόγω της εξαιρετικά χαμηλής τιμής του του συγκεκριμένου καυσίμου αυτήν την περίοδο, το κόστος πέφτει στα 84 ευρώ, προσφέροντας εξοικονόμηση 50 ευρώ σε σχέση με τη βενζίνη.

Με αυτήν την επίδοση, το LPG καταφέρνει να προσπεράσει σε οικονομία ακόμα και το πετρέλαιο, το οποίο ακολουθεί στα 90 ευρώ.

Στην πρωτιά ωστόσο, βρίσκεται το φυσικό αέριο (CNG) με τη συνολική δαπάνη να μην ξεπερνά τα 76 ευρώ, αρκεί ο οδηγός να γνωρίζει πως υπάρχει κάποιο πρατήριο CNG κοντά στον προορισμό του, ώστε να μπορεί να ανεφοδιαστεί.

Η περίπτωση του ηλεκτρικού αυτοκινήτου παρουσιάζει τις μεγαλύτερες διακυμάνσεις: Γεμίζοντας τη μπαταρία σε wallbox με χρέωση οικιακού ρεύματος (0,25 ευρώ/kWh), το θεωρητικό κόστος για 1.000 χλμ. είναι μόλις 50 ευρώ. Ωστόσο, σε ένα ρεαλιστικό σενάριο ταξιδιού όπου η πλειονότητα των φορτίσεων γίνεται σε ταχυφορτιστές DC του εθνικού δικτύου (0,62 ευρώ/kWh), το κόστος ανεβαίνει στα 124 ευρώ, πλησιάζοντας τις τιμές των αμιγώς βενζινοκίνητων και των υβριδικών αυτοκινήτων.