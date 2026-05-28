Πόσα λεφτά θα χρειαστώ σήμερα για ένα ταξίδι 200 χιλιομέτρων;

Οι υψηλές τιμές των καυσίμων έχουν προκαλέσει πονοκέφαλο στα νοικοκυριά που ετοιμάζονται για το τριήμερο.

Βαθιά το χέρι τους στην τσέπη θα χρειαστεί να βάλουν όσοι ταξιδέψουν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος με αυτοκίνητο, λόγω της εδραίωσης των τιμών των καυσίμων σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Με βάση τα τελευταία επίσημα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση τιμή της 95άρας αμόλυβδης βενζίνης σε πανελλαδικό επίπεδο ανέρχεται σε 2,129 ευρώ/λίτρο, όταν ένα χρόνο νωρίτερα περιοριζόταν σε 1,735 ευρώ/λίτρο (27 Μαΐου 2025).

Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι για ένα ταξίδι 200 χιλιομέτρων με οικογενειακό αυτοκίνητο που «καίει» περίπου 7 λτ./100 χλμ. για βενζίνη θα χρειαστούμε περίπου 30 ευρώ, δηλαδή σχεδόν έξι ευρώ περισσότερα απ’ ό,τι την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Αυξημένος βγαίνει ο λογαριασμός και για τους κατόχους πετρελαιοκίνητων οχημάτων, με την τιμή του ντίζελ κίνησης να ανέρχεται σε 1,804 ευρώ/λίτρο, έναντι 1,476 ευρώ/λίτρο. Σε αυτή την περίπτωση τα 200 χλμ./ώρα για ένα όχημα με κατανάλωση 5,5 λτ./100 χλμ. θα κοστίσουν περίπου 20 ευρώ, από 16 ευρώ ένα έτος νωρίτερα.

Κόστος σήμερα με βενζινοκίνητο: 29,8 ευρώ

Κόστος 2025 με βενζινοκίνητο: 24,3 ευρώ

Κόστος σήμερα με πετρελαιοκίνητο: 19,8 ευρώ

Κόστος 2025 με πετρελαιοκίνητο: 16,2 ευρώ

Κερδισμένοι βγαίνουν οι κάτοχοι ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ειδικά εφόσον για το ταξίδι τους καταναλώσουν οικιακή ηλεκτρική ενέργεια. Με δεδομένο ότι η τιμή της κιλοβατώρας με τις λοιπές χρεώσεις είναι περίπου 0,26 ευρώ, ο χρήστης ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου με κατανάλωση 19 kWh/100 χλμ. θα χρειαστεί μόλις 10 ευρώ.

Πώς θα μειώσω την κατανάλωση στο ταξίδι

Ανεξάρτητα από το σύστημα κίνησης του αυτοκινήτου μας, υπάρχουν κάποιες συμβουλές που επιτρέπουν τη μείωση της κατανάλωσης, άρα και της οικονομικής επιβάρυνσης.

Πριν από κάθε ταξίδι ελέγχουμε την πίεση των ελαστικών, ώστε να αντιστοιχεί σε αυτή που μάς προτείνει ο κατασκευαστής. Δεν κουβαλάμε πράγματα που δεν χρειαζόμαστε και προτιμάμε τη χρήση του κλιματισμού από τα ανοιχτά παράθυρα. Τέλος, κινούμαστε με σταθερή ταχύτητα, αποφεύγοντας τις έντονες επιταχύνσεις και επιβραδύνσεις.