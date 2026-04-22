Πόσο κοστίζει και πού βρίσκεται η πιο ακριβή θέση πάρκινγκ στην Ελλάδα;

Αστρονομικό είναι το ποσό που απαιτείται για την αγορά μιας θέσης πάρκινγκ στις πυκνοκατοικημένες περιοχές της Αθήνας.

Σε μια εποχή όπου το παρκάρισμα του αυτοκινήτου εξελίσσεται σε καθημερινή πρόκληση για χιλιάδες οδηγούς, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, μια ιδιωτική θέση πάρκινγκ έχει καταλήξει να είναι είδος πολυτελείας.

Σε πυκνοκατοικιμένες περιοχές, δεν είναι λίγοι αυτοί που ψάχνουν να αγοράσουν ή να νοικιάσουν μια θέση πάρκινγκ, ώστε να αποφύγουν να κάνουν ατελείωτους γύρους κάθε φορά που επιστρέφουν από την δουλειά τους. Λόγω της αυξημένης ζήτησης όμως, έχουν αυξηθεί ταυτόχρονα και οι τιμές σε τέτοιο επίπεδο που προκαλούν δέος, αφού μία μόνο θέση στάθμευσης μπορεί να αποκτήσει αξία αντίστοιχη ενός μικρού ακινήτου.

Πόσο κοστίζει, λοιπόν, η πιο ακριβή θέση πάρκινγκ στην Ελλάδα και πού βρίσκεται;

Απλησίαστες οι τιμές στο Κολωνάκι

Αυτή τη στιγμή, η υψηλότερη τιμή για την αγορά μίας θέσης πάρκινγκ στην Αθήνα, συμπεριλαμβάνοντας το κέντρο της πόλης, τα προάστια, τον Πειραιά και το υπόλοιπο της Αττικής βρίσκεται στο Κολωνάκι, ανάμεσα στην πλατεία Φιλικής Εταιρείας (Κολωνακίου) και τον Λυκαβηττό. Πρόκειται για έναν υπόγειο χώρο 12 τ.μ. που χωράει ένα μόνο αυτοκίνητο, με την αγγελία να αναφέρει επίσης πως το κτίριο φυλάσσεται όλο το 24ώρο. Όσον αφορά την τιμή, η θέση πάρκινγκ κοστίζει 210.000 ευρώ, ενώ, όπως επισημαίνεται, ο αγοραστής θα επιβαρύνεται με 40-50 ευρώ το μήνα για κοινόχρηστα.

Μπορεί αυτό να είναι το πιο ακριβό πάρκινγκ στην Ελλάδα, ωστόσο υπάρχουν και άλλες θέσεις παρκαρίσματος που κοστίζουν πολύ ακριβά. Στο Κολωνάκι υπάρχουν αρκετές αγγελίες για θέσεις πάρκινγκ που κοστολογούνται πάνω από 100.000 ευρώ η μία, ενώ πολύ υψηλές είναι οι τιμές σε περιοχές όπως τα Εξάρχεια και οι Αμπελόκηποι. Εκτός του κέντρου της Αθήνας, υψηλές τιμές (30.000 με 80.000 ευρώ) έχουν οι χώροι πάρκινγκ σε βόρεια προάστια (Μαρούσι και Κηφισιά), στη Γλυφάδα και στον Πειραιά.

Πόσο κοστίζει η ενοικίαση;

Στο Κολωνάκι συναντώνται και οι υψηλότερες τιμές σε ό,τι αφορά την ενοικίαση ενός χώρου πάρκινγκ. Το υψηλότερο κόστος φτάνει τα 390 ευρώ για μια υπόγεια θέση πάρκινγκ με πόρτα ασφαλείας και ασανσέρ. Οι τιμές είναι υψηλές επίσης σε περιοχές όπως το Παγκράτι και η Άνω Γλυφάδα, με πολλά πάρκινγκ να κοστολογούνται κοντά στα 250-300 ευρώ το μήνα.

Σημείωση: Οι παρακάτω τιμές αφορούν την αφορά ή την ενοικίαση ΜΙΑΣ θέσης πάρκινγκ, δηλαδή ενός χώρου περίπου 20 τ.μ.. Οι τιμές για δύο ή παραπάνω θέσεις πάρκινγκ μπορούν να ξεπεράσουν το 1 εκατομύρριο ευρώ.