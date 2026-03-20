Πόσο κοστίζει σήμερα το γέμισμα με βενζίνη και ντίζελ; – Δείτε παραδείγματα

Οι ανατιμήσεις στα καύσιμα έχουν αναγκάσει πολλούς οδηγούς να επαναπροσδιορίσουν τις συνήθειές τους και να αναζητούν τα πιο οικονομικά πρατήρια.

Με το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ φλερτάρουν σήμερα οι τιμές της βενζίνης και του ντίζελ, ασκώντας μεγάλη πίεση στα νοικοκυριά κατά την επίσκεψή τους στην αντλία.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία (19/3) του Υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση τιμή της αμόλυβδης 95άρας βενζίνης σε πανελλήνιο επίπεδο διαμορφώνεται στα 1,977 ευρώ/λίτρο, με αυτή του ντίζελ να ακολουθεί σε «απόσταση αναπνοής» φτάνοντας τα 1,956 ευρώ/λίτρο.

Πρόκειται για αισθητές αυξήσεις σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (19/3/2025), καθώς η τιμή της βενζίνης από τα 1,758 ευρώ ανά λίτρο έχει ενισχυθεί κατά περισσότερο από 0,20 ευρώ, ενώ ακόμη μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση στο ντίζελ, όπου η άνοδος ξεπερνά τα 0,40 ευρώ από τα 1,554 ευρώ ανά λίτρο.

Οι ανατιμήσεις έχουν αναγκάσει πολλά νοικοκυριά να επαναπροσδιορίσουν τις συνήθειές τους με το γέμισμα του αυτοκινήτου. Οδηγοί «κόβουν» πολλές άσκοπες μετακινήσεις και αναζητούν το φθηνότερο καύσιμο, ακόμη και αν είναι η διαφορά μεταξύ των πρατηρίων ανέρχεται σε λίγα λεπτά του ευρώ.

Μεγαλύτερο το βάρος στους ιδιοκτήτες ντίζελ

Σήμερα για μικρομεσαίο μοντέλο βενζίνης που διαθέτει ρεζερβουάρ 55 λίτρων, το φουλάρισμα κοστίζει στα 108,5 ευρώ, όταν πέρυσι περιοριζόταν σε 96,7 ευρώ.

Αν η μέση κατανάλωση του συγκεκριμένου μοντέλου αγγίζει τα 8 λίτρα/100 χλμ., τότε το κόστος για κάθε 100 χλμ. ανέρχεται περίπου σε 15,8 ευρώ, όταν πέρυσι ήταν στα 14 ευρώ.

Το κόστος είναι ακόμα πιο αισθητό για τους κατόχους ντίζελ αυτοκινήτων. Έστω για μικρομεσαίο ντίζελ SUV με ρεζερβουάρ 55 λίτρων, το πλήρες γέμισμα κοστίζει 107,6 ευρώ, όταν την αντίστοιχη περίοδο του 2025 δεν ξεπερνούσε τα 85,5 ευρώ – δηλαδή η διαφορά υπερβαίνει τα 22 ευρώ.

Υποθέτοντας ότι η μέση κατανάλωση του συγκεκριμένου SUV αγγίζει τα 7 λίτρα/100 χλμ., τότε το κόστος για κάθε 100 χλμ. ανέρχεται περίπου σε 13,7 ευρώ, όταν πέρυσι ήταν στα 10,9 ευρώ.

Πιο τυχεροί είναι οι κάτοχοι μοντέλων υγραερίου, καθώς παρά την αισθητή αύξηση (από 0,972 ευρώ σε 1,273 ευρώ) το εν λόγω καύσιμο παραμένει μια ιδιαίτερα προσιτή επιλογή. Ειδικότερα, για ένα μοντέλο LPG με δεξαμενή 49 λίτρων, το κόστος για το φουλάρισμα είναι στα 62,4 ευρώ, όταν πέρυσι απαιτούνταν 47,6 ευρώ.

Τέλος, με δεδομένο ότι η τυπική οικιακή φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος κινείται γύρω στα 0,24 ευρώ/kWh (μαζί με τις πρόσθετες χρεώσεις), ο ανεφοδιασμός ενός ΙΧ με μπαταρία χωρητικότητας 55 kWh κοστίζει 13 ευρώ, ενώ αυξάνεται στα 30 ευρώ εφόσον ο ανεφοδιασμός γίνεται σε ταχυφορτιστή κάποιου παρόχου.