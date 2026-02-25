Πότε χάνεις το δίπλωμά σου για 8 χρόνια με τον νέο ΚΟΚ;

Για αρκετά έτη χωρίς άδεια οδήγησης μένουν με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας όσοι επαναλαμβάνουν σοβαρές τροχαίες παραβάσεις.

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι επιχειρησιακές δράσεις της Τροχαίας για την αντιμετώπιση παραβάσεων που συνδέονται με την πρόκληση σοβαρών ατυχημάτων.

Οι έλεγχοι της Τροχαίας θέτουν τους οδηγούς προ των ευθυνών τους, ενώ με την εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας οι παραβάτες μπορεί να αντιμετωπίσουν εξουθενωτικές ποινές που μπορεί να φτάσουν έως και την αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης για διάστημα 8 ετών ή και παραπάνω.

Την αυστηροποίηση των ποινών έχει σηματοδοτήσει η εισαγωγή της έννοιας της υποτροπής, η οποία ορίζεται ως η διάπραξη της ίδιας παράβασης εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Ειδικότερα, η αφαίρεση του διπλώματος για 8 έτη, παράλληλα με την επιβολή προστίμου ύψους 4.000 ευρώ, προβλέπεται εφόσον κάποια από τις παρακάτω παραβάσεις διαπραχθεί για τρίτη φορά μέσα σε διάστημα 5 ετών από την αμέσως προηγούμενη διάπραξη. Ακολουθούν οι παραβάσεις:

– μη συμμόρφωση με σταθερό ερυθρό σηματοδότη -δηλαδή παραβίαση κόκκινου φαναριού- όταν αυτή έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση τροχαίου ατυχήματος,

– παραβίαση πινακίδας STOP ή αναστροφής ή τον συνδυασμό με αυτής με πρόσθετες πινακίδες ή την πραγματοποίηση επιτόπιας στροφής όταν αυτή έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση τροχαίου ατυχήματος,

– χρήση κινητού κατά την οδήγηση

– μη παραχώρηση προτεραιότητας

– παραβίαση φωτεινής σηματοδότησης ή κινητού φράγματος προ ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης

– στάθμευση σε σιδηροδρομική διάβαση

– οδήγηση χωρίς ο οδηγός να κατέχει την προβλεπόμενη ισχύουσα άδεια οδήγησης

Σε περίπτωση οδήγησης υπό την επίδραση οινοπνεύματος, με ποσοστό αλκοόλ άνω των 0,60 χιλιοστών του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα ή την οδήγηση υπό την επίδραση τοξικών ουσιών ή φαρμάκων, που σύμφωνα με τις οδηγίες τους ενδέχεται να επηρεάζουν την ικανότητα οδήγησης στον παραβάτη επιβάλλεται αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 10 έτη. Διευκρινίζεται ότι εφόσον ο οδηγός έχει για τρίτη φορά υπερβεί το όριο των 0,25 χιλιοστών του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου τότε η άδεια οδήγησης αφαιρείται για ένα έτος, ενώ το πρόστιμο ανέρχεται σε 2.000 ευρώ.

Τέλος, σε περίπτωση που από οδικό τροχαίο ατύχημα επήλθε θάνατος ή σωματική βλάβη, κάθε οδηγός ή άλλος που χρησιμοποιεί την οδό, ο οποίος ενεπλάκη με οποιονδήποτε τρόπο στο ατύχημα, υποχρεούται:

– να δώσει την αναγκαία βοήθεια και συμπαράσταση στους παθόντες,

– να ειδοποιήσει την πλησιέστερη αστυνομική αρχή και να παραμείνει στον τόπο του ατυχήματος μέχρι την άφιξή της, εκτός αν είναι αναγκαία η απομάκρυνσή του για την ειδοποίηση της αστυνομίας ή για την περίθαλψη των τραυματιών ή του ίδιου. Και στην περίπτωση αυτή ο οδηγός υποχρεούται να αναγγείλει το ατύχημα στην αστυνομική αρχή το ταχύτερο δυνατόν.

Διαφορετικά η άδεια οδήγησης αφαιρείται δια βίου.