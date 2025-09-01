Πότε επιστρέφει ο Δακτύλιος – Ποια οχήματα εξαιρούνται

Μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα, ο Δακτύλιος επιστρέφει και σηματοδοτεί περιορισμούς στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Από τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου επιστρέφει στη ζωή των οδηγών ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας.

Υπενθυμίζεται ότι τα μέτρα είχαν ανασταλεί από τις 18 Ιουλίου λόγω της μειωμένης κίνησης της καλοκαιρινής περιόδου.

Στόχοι είναι η αποσυμφόρηση της κυκλοφορίαςκαι η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ειδικά ενόψει της αυξημένης κίνησης που συνοδεύει την έναρξη της φθινοπωρινής περιόδου.

Τα όρια του Δακτυλίου

Λ. Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Λ. Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπ. Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλ. Ηλιού – Αμβρ. Φραντζή – Λ. Ανδρ. Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Λ. Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλ. Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Λ. Αλεξάνδρας.

Σημειώνεται ότι τα μέτρα δεν ισχύουν στις οριακές λεωφόρους και τις οδούς του μικρού Δακτυλίου.

Ανεμπόδιστα εντός του Δακτυλίου κυκλοφορούν:

– Εκ κατασκευής, αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, καθώς και εκ κατασκευής υβριδικά, φυσικού αερίου και υγραερίου.

– Αυτοκίνητα EURO 6 εφόσον εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 120g/km (NEDC), τα οποία ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως και την 31.12.2020

– Αυτοκινήτα EURO 6 εφόσον εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 145g/km τα οποία ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά σε κράτος-μέλος της ΕΕ από την 01.01.2021 και εφεξής.

Το μέτρο ισχύει από Δευτέρα έως Πέμπτη (7.00 – 20.00) και Παρασκευή (7.00 – 15.00), ενώ δεν εφαρμόζεται τα Σαββατοκύριακα, τις επίσημες αργίες ή σε ημέρες απεργίας των ΜΜΜ.