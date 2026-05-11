Πότε έρχεται στην Ελλάδα το νέο Renault 4

Το θρυλικό Renault 4 E-Tech έρχεται στην Ελλάδα συνδυάζοντας ρετρό-φουτουριστική εμφάνιση, απαράμιλλη πρακτικότητα, υψηλή τεχνολογία και αυτονομία έως 400 χλμ.

Η Renault διανύει μια από τις πιο δημιουργικές περιόδους της ιστορίας της, αναβιώνοντας τα εμβληματικά μοντέλα που τη χαρακτήρισαν. Μετά την εντυπωσιακή υποδοχή του Renault 5, η σκυτάλη περνά στο νέο Renault 4 E-Tech, του οποίου οι τροχοί θα πατήσουν στην Ελλάδα στα τέλη του Μαΐου.

Το νέο μοντέλο έρχεται στην ελληνική αγορά για να συνεχίσει και να διευρύνει την ηλεκτρική αντεπίθεση που ξεκίνησε το «5άρι», προσφέροντας αυτή τη φορά περισσότερη πρακτικότητα και έναν πιο περιπετειώδη χαρακτήρα.

Σχεδίαση με ιστορικές αναφορές

Η εξωτερική εμφάνιση του Renault 4 κυριαρχείται από την εντυπωσιακή εμπρός μάσκα, η οποία είναι κατασκευασμένη από ένα ενιαίο τμήμα μήκους 1,45 μέτρων. Το φωτιζόμενο πλαίσιο περιβάλλει το λογότυπο της Renault, δημιουργώντας μια μοναδική οπτική ταυτότητα στην αγορά. Στο πίσω μέρος, τα εμβληματικά φωτιστικά σώματα τριών τμημάτων του αρχικού μοντέλου έχουν εκσυγχρονιστεί με καθαρές γραμμές και μια διακριτική LED υπογραφή.



Πλήθος λεπτομερειών παραπέμπουν απευθείας στο κλασικό R4. Κάποες από αυτές είναι το γραμμωμένο καπό, το χαρακτηριστικό σχήμα του πίσω παραθύρου, οι τρεις σμιλευμένες γραμμές στις πόρτες, οι οποίες ανακαλούν τα προστατευτικά του αρχικού μοντέλου και η ηλεκτρική υφασμάτινη οροφή Plein Sud, η οποία ανοίγει μέσω φωνητικού ελέγχου, προσφέροντας μια ελεύθερη θέα στον ουρανό χωρίς να στερεί χώρο από τα κεφάλια των επιβατών.

Σύγχρονο περιβάλλον στο εσωτερικό

ο ψηφιακό οικοσύστημα βασίζεται στο σύστημα OpenR Link που βρίσκεται ενσωματωμένο στην κεντρική οθόνη 10 ιντσών, μέσα από την οποία ο οδηγός έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως το Google Maps, το οποίο μπορεί να προγραμματίζει αυτόματα τις στάσεις φόρτισης και προθερμαίνει την μπαταρία για βέλτιστη απόδοση. Δίπλα της και πίσω από το τιμόνι του οδηγού, τοποθετείται ένας ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,1 ιντσών.



Με μήκος 4,14 μέτρα και διευρυμένο μεταξόνιο 2,62 μέτρων, το Renault 4 E-Tech υπόσχεται γενναιόδωρους χώρους. Οι πίσω επιβάτες απολαμβάνουν 16,4 εκατοστά χώρου για τα γόνατα, σύμφωνα με τη μάρκα, ενώ ο χώρος αποσκευών των 420 λίτρων διακρίνεται για την πρακτικότητά του, χάρη στο χαμηλό κατώφλι φόρτωσης και τις έξυπνες λύσεις αποθήκευσης, όπως ο υπόγειος χώρος 35 λίτρων για τα καλώδια φόρτισης.



Ηλεκτρικό με 120 και 150 ίππους

Με τη Renault να αναφέρει πως το Renault 4 μοιράζεται το 68% της τεχνικής του σύνθεσης με το Renault 5, είναι λογικό να παίρνει δάνειο από το μικρότερο αδελφάκι του, τα ηλεκτρικά του κινητήρια σύνολα. Αυτό σημαίνει πως το αμιγώς ηλεκτρικό Renault 4 E-Tech θα προσφέρεται με δύο συστήματα κίνησης. Η μπαταρία των 52 kWh τροφοδοτεί έναν κινητήρα 150 ίππων, που επιταχύνει το αυτοκίνητο από τα 0-100 χλμ./ώρα σε λιγότερο από 8,5 δευτερόλεπτα, ενώ του δίνει αυτονομία 400 χιλιομέτρων.

Θα διατίθεται επίσης μια επιλογή μπαταρίας με χωρητικότητα 40 kWh και ισχύ 120 ίππων, η οποία υπόσχεται αυτονομία έως και 300 χιλιόμετρα.