Πότε έρχεται στην Ελλάδα το νέο Renault Twingo

To Renault Twingo επιστρέφει στο προσκήνιο, υιοθετώντας την εμβληματική σχεδίαση της πρώτης γενιάς, αυτήν τη φορά όμως, θα συνδυάζεται αποκλειστικά με αμιγώς ηλεκτρικά σύνολα.

Ολοένα και περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες αποκαλύπτουν τα σχέδια τους για την κατασκευή και παραγωγή μικρών αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων πόλης. Η Renault έχει πάρει ήδη θέση στην αφετηρία, παρουσιάζοντας το νέο Twingo, το οποίο σύντομα θα ξεκινήσει την εμπορική του πορεία στην Ελλάδα.

Οδηγούμε στην Ίμπιζα το νέο Renault Twingo

Παραπάνω από τρεις δεκαετίες μετά το ντεμπούτο της πρώτης γενιάς, η Renault επαναφέρει στο προσκήνιο το όνομα Twingo για χάρη ενός λιλιπούτειου αυτοκινήτου με το ίδιο σουλούπι, θέλοντας να επαναπροσδιορίσει την αμιγώς ηλεκτρική αστική κινητικότητα.

Θυμίζει το πρώτο Twingo

Το τέταρτης γενιάς Twingo έχει μήκος 3,79 μέτρα και θυμίζει έντονα τον προ-πάππου του, αφού οι δύο γενιές που προηγήθηκαν, δεν ακολούθησαν την ίδια συνταγή. Το αποτέλεσμα είναι ένα αυτοκίνητο με ρετρο-μοντέρνα αισθητική και έντονο παιχνιδιάρικο χαρακτήρα που εκφράζεται κυρίως μέσα από τα ημικυκλικού σχήματος φωτιστικά σώματα LED και τη «χαμογελαστή» μάσκα του.

Στην καμπίνα, το ταμπλό παραπέμπει σε εκείνο του πρώτου Twingo αλλά το τεχνολογικό επίπεδο έχει ανέβει πολλά σκαλιά. Πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν δύο οθόνες, μία 7 και 10 ιντσών για οδηγό και infotainment αντίστοιχα, με το σύστημα OpenR Link να ενσωματώνει χάρτες, φωνητικό έλεγχο, εφαρμογές και τον ψηφιακό βοηθό “Reno”, ο οποίος τα τελευταία χρόνια προσφέρεται σε όλα τα Renault.

Σημείο κλειδί που απογειώνει την πρακτικότητα στο εσωτερικό του Twingo είναι τα συρόμενα πίσω καθίσματα, επιτρέποντας στον χρήστη να προσφέρει κατά το δοκούν περισσότερο χώρο στους επιβάτες ή στο πορτ-μπαγκάζ, η μέγιστη χωρητικότητα του οποίου φτάνει τα 360 λίτρα.

Ηλεκτρικό για την πόλη

Ο ηλεκτροκινητήρας του αποδίδει 82 ίππους και αντλεί ενέργεια από μια μπαταρία LFP, με ωφέλιμη χωρητικότητα 27,5 kWh και αυτονομία έως 263 χλμ. (WLTP). Σύμφωνα με τη Renault, η φόρτισή της ολοκληρώνεται σε περίπου 4 ώρες σε wallbox 6,6 kW, ενώ το προαιρετικό πακέτο Advanced Charge επιτρέπει ταχυφόρτιση DC έως 50 kW, με χρόνο για το 10-80% τη μισή ώρα.

Επιπλέον, χάρη στη διπλής κατεύθυνσης φόρτιση (V2L και V2G), το νέο Renault Twingo μπορεί να λειτουργήσει και ως φορητή πηγή ρεύματος ή να επιστρέψει ενέργεια στο δίκτυο, μειώνοντας το κόστος χρήσης.

Πότε θα έρθει στην Ελλάδα και με ποια τιμή

Το νέο Renault Twingo E-Tech Electric θα παράγεται στο Novo Mesto της Σλοβενίας και θα φτάσει στην Ελλάδα στα τέλη του επόμενου μήνα. Η αρχική του τιμή αναμένεται να γυροφέρνει τα 20.000 ευρώ και, με την επιδότηση των 3.000 ευρώ του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά 3, ίσως πέσει κάτω από το «ψυχολογικό» αυτό όριο.