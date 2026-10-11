Πότε και πώς έγινε το πρώτο τροχαίο δυστύχημα στην Ελλάδα

Έχουν περάσει σχεδόν 120 χρόνια από τότε που συνέβη το πρώτο τροχαίο στους ελληνικούς δρόμους. Ήταν ένα περιστατικό που συγκλόνισε τους Αθηναίους και έμεινε στην ιστορία λόγω της εμπλοκής προσώπων της «καλής κοινωνίας».

Σήμερα τα τροχαία δυστυχήματα αποτελούν μια θλιβερή καθημερινότητα, με εκατοντάδες ζωές να χάνονται κάθε χρόνο στους ελληνικούς δρόμους. Ωστόσο, υπήρξε μια εποχή που το αυτοκίνητο δεν ήταν απλώς σπάνιο, αλλά σχεδόν μυθικό. Μια εποχή όπου η εμφάνισή του προκαλούσε δέος, περιέργεια και φόβο.

Μέσα σε αυτό το ιστορικό πλαίσιο σημειώθηκε το πρώτο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στην Ελλάδα – ένα γεγονός που συγκλόνισε την κοινωνία της Αθήνας και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη συλλογική μνήμη.

7 αυτοκίνητα σε όλη την Ελλάδα

Στις αρχές του 20ού αιώνα, τα αυτοκίνητα στην Ελλάδα μετριούνταν στα δάχτυλα του ενός χεριού. Συγκεκριμένα, το 1907 υπήρχαν συνολικά μόλις επτά αυτοκίνητα σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ κανένας κανόνας οδικής κυκλοφορίας δεν είχε ακόμη θεσπιστεί. Η εισαγωγή ενός αυτοκινήτου ήταν εξαιρετικά δύσκολη και το κόστος τόσο υψηλό, ώστε μόνο μέλη της πολιτικής και κοινωνικής ελίτ μπορούσαν να αποκτήσουν ένα.

Δεν προκαλεί, λοιπόν, έκπληξη το γεγονός ότι στο πρώτο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα της Ελλάδας ενεπλάκησαν πρόσωπα υψηλού κύρους: ο βουλευτής Φθιώτιδας Νικόλαος Σιμόπουλος και ο πρίγκηπας Ανδρέας, γιος του βασιλιά Γεωργίου Α΄, ο οποίος μάλιστα είχε ως συνεπιβάτες την πριγκίπισσα Αλίκη και τον υπασπιστή του.

Ο πρίγκηπας Ανδρέας και η πριγκήπισσα Αλίκη.

Πώς συνέβη

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε το πρωί της 7ης Μαρτίου 1907, περίπου στις 11:30, επί της λεωφόρου Συγγρού, στο ύψος του εργοστασίου «ΦΙΞ». Σύμφωνα με τις μαρτυρίες της εποχής, ο βουλευτής και ο πρίγκηπας αποφάσισαν να κάνουν άτυπη «κόντρα» με τα αυτοκίνητά τους, κάτι που για τα δεδομένα της εποχής θεωρούνταν θεαματικό αλλά και επικίνδυνο.

Ο Νικόλαος Σιμόπουλος κατάφερε να προσπεράσει τον πρίγκηπα και, κινούμενος με υψηλή ταχύτητα προς το Παλαιό Φάληρο, συγκρούστηκε μετωπικά με την Ευφροσύνη Βαμβακά, μια 25χρονη γυναίκα που επιχειρούσε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο. Παρά τις προσπάθειες και των δύο να αποφύγουν τη σύγκρουση, το δυστύχημα ήταν αναπόφευκτο.

Σαν να μην έφτανε η αρχική σύγκρουση, ο πρίγκηπας Ανδρέας, που ακολουθούσε, δεν πρόλαβε να φρενάρει εγκαίρως. Το αυτοκίνητό του πέρασε πάνω από το σώμα της άτυχης γυναίκας, προκαλώντας της ακόμη βαρύτερους τραυματισμούς. Η Ευφροσύνη Βαμβακά υπέκυψε στα τραύματά της, γράφοντας άθελά της μια τραγική σελίδα στην ιστορία της χώρας.

Έγκλημα δίχως τιμωρία

Το πρώτο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα απασχόλησε έντονα τον Τύπο της εποχής και συγκλόνισε την κοινή γνώμη. Αν και η ευθύνη αποδόθηκε στον βουλευτή Νικόλαο Σιμόπουλο, η βουλευτική ασυλία τον προστάτευσε από οποιαδήποτε ποινική δίωξη και δεν οδηγήθηκε ποτέ ενώπιον δικαστηρίου.

Η κοινωνική κατακραυγή ήταν τέτοια, ώστε ο διοικητής της Αστυνομίας αναγκάστηκε να καλέσει σε συνάντηση τους ελάχιστους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων της Αθήνας, απευθύνοντάς τους αυστηρές συστάσεις για πιο προσεκτική οδήγηση. Ήταν το πρώτο, δειλό βήμα προς την αναγνώριση των κινδύνων που έφερνε μαζί του το νέο αυτό μέσο μετακίνησης.