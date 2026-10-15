Πότε ολοκληρώνεται η παρέμβαση στον κόμβο Μεταμόρφωσης

Η παρέμβαση στον κόμβο Μεταμόρφωσης αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026.

Στην κυκλοφορία παραδίδονται το επόμενο διάστημα τα πρώτα τμήματα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), ενώ μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να ολοκληρωθεί και η παρέμβαση στον κόμβο Μεταμόρφωσης.

«Οι νέες υποδομές επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών και τις επενδύσεις σε όλη την επικράτεια και, συνεπώς, την οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας», δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο Prodexpo. Ο κ. Δήμας τόνισε ότι «τα μεγάλα έργα γίνονται πρωτίστως για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της καθημερινότητας των τοπικών κοινωνιών και συνακόλουθα, εξυπηρετούν και τους επισκέπτες και την περαιτέρω οικονομική δραστηριότητα».

Ερωτηθείς για τα μεγάλα έργα στην Κρήτη, ο Υπουργός είπε πως η πρόοδος του νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι, έχει ξεπεράσει το 70%, ενώ προχωρά και η οδική του σύνδεση με τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης. Προσδιόρισε την έναρξη λειτουργίας του αεροδρομίου τον Νοέμβριο του 2028, εφόσον η εξέλιξη του έργου το επιτρέψει. Όσον αφορά στον ΒΟΑΚ, σημείωσε πως σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα παραδοθούν τα πρώτα τμήματα του νέου οδικού άξονα στην κυκλοφορία.

Ο κ. Δήμας μίλησε και τα μεγάλα έργα στην Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα και συγκεκριμένα, το έργο Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, τη συμβολή του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα –Πύργος στη συνδεσιμότητα της περιοχής, καθώς στον σχεδιασμό, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τη σύνδεση της Ολυμπίας Οδού με τον Μορέα, μέσω του τμήματος Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα.

Στην Αττική, ο κ. Δήμας ανέδειξε τη σημασία του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά για τη διέλευση των βαρέων οχημάτων εκτός του αστικού ιστού και της παρέμβασης στον κόμβο Μεταμόρφωσης, η οποία, όπως είπε, προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους. Επιπλέον, αναφέρθηκε στον σχεδιασμό της οδικής σύνδεσης Οινόφυτα – Ελευσίνα.

Ο κ. Δήμας είπε πως η πρόοδος κατασκευής της υπερυψωμένης λεωφόρου ταχείας κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται κοντά στο 70%, ενώ παρουσίασε τα πρόσφατα στοιχεία του Ινστιτούτου Μεταφορών που δείχνουν ότι με την επέκταση του Μετρό στην Καλαμαριά, η κίνηση των οχημάτων στην πόλη μειώθηκε, επιπλέον, κατά 10%.

Όσον αφορά στα υπόλοιπα οδικά έργα, σε εξέλιξη βρίσκονται η παράκαμψη Χαλκίδας, το Μπράλος – Άμφισσα και το Ιωάννινα – Κακαβιά, ενώ στα έργα ΣΔΙΤ Θεσσαλονίκη–Έδεσσα και Δράμα – Αμφίπολη, ο στόχος είναι να συμβασιοποιηθούν τους επόμενους μήνες. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο βόρειο τμήμα του Ε65 και στη δυνατότητά του να ενισχύσει την τουριστική κίνηση προς την περιοχή των Μετεώρων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Απαντώντας σε ερώτηση για την εφοδιαστική αλυσίδα, ο κ. Δήμας ανέπτυξε το πλαίσιο της συνεργασίας με τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την οδική και σιδηροδρομική σύνδεση κρίσιμων υποδομών με αιχμές τη διασύνδεση των λιμανιών της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης με λιμάνια της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, στον διάδρομο Βαλτικής – Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου.

«Ο στόχος είναι τα προϊόντα να πηγαίνουν πιο γρήγορα στην Ανατολική και στην Κεντρική Ευρώπη», δήλωσε ο Υπουργός, επισημαίνοντας ότι η πρωτοβουλία εξυπηρετεί και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνδέεται με τη στρατιωτική κινητικότητα.

Τέλος, αναφέρθηκε στη συμμετοχή της χώρας σε διεθνείς πρωτοβουλίες, όπως ο Οικονομικός Διάδρομος Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEC), με σκοπό την αξιοποίηση της στρατηγικής θέσης της Ελλάδας στα διεθνή δίκτυα μεταφορών.