Πότε παραδίδεται η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά

Η επέκταση της Καλαμαριάς περιλαμβάνει πέντε σταθμούς και περίπου 4,8 χιλιόμετρα υπόγειας γραμμής.

Με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος έδωσε την ημερομηνία παράδοσης της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά.

Μέσω ενός βίντεο μέσα από ένα συρμό με προορισμό την Καλαμαριά μαζί με τον υπουργό Χρίστο Δήμα, ανακοίνωσαν ότι η νέα γραμμή θα παραδοθεί στις 27 Αυγούστου.

Η επέκταση της Καλαμαριάς περιλαμβάνει πέντε σταθμούς και περίπου 4,8 χιλιόμετρα υπόγειας γραμμής και, με την έναρξη λειτουργίας της, το δίκτυο του Μετρό Θεσσαλονίκης θα αποκτήσει συνολικά 18 σταθμούς.

Το έργο αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις δημόσιες συγκοινωνίες στην ανατολική πλευρά της πόλης και να περιορίσει τις οδικές μετακινήσεις προς το κέντρο.

Στο υφιστάμενο δίκτυο, θα ενταχθούν συνολικά 33 συρμοί, από τους 18 που εξυπηρετούν μέχρι σήμερα, οι οποίοι μετά τον σταθμό «25ης Μαρτίου» θα κατευθύνονται είτε προς τη Μίκρα είτε προς τη Νέα Ελβετία, με αναλογία δρομολογίων 2:1, ενώ στην επιστροφή προς τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό θα ακολουθούν την αντίστροφη πορεία.

Επόμενο βήμα η επέκταση στα Δυτικά

Στο υπουργείο και στην Ελληνικό Μετρό το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον προς τις βορειοδυτικές συνοικίες, οι οποίες συγκεντρώνουν μεγάλο μέρος του πληθυσμού του πολεοδομικού συγκροτήματος και εμφανίζουν αυξημένες ανάγκες μετακίνησης.

Η δυτική επέκταση θεωρείται το επόμενο κρίσιμο βήμα για τη μετατροπή του Μετρό από μία βασική γραμμή με ανατολικό κλάδο σε ολοκληρωμένο μητροπολιτικό δίκτυο.