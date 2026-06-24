Πότε θα είναι έτοιμο το έργο που θα βάλει τέλος στο χάος στον κόμβο της Μεταμόρφωσης;

Με τη νέα διαμόρφωση τα οχήματα θα εισέρχονται στην Εθνική Οδό από διαφορετικές λωρίδες.

Ουρές εκατοντάδων μέτρων σημειώνονται καθημερινά, κατά τις ώρες, αιχμής στην Αττική Οδό, στην έξοδο προς Λαμία τόσο από τα οχήματα που έρχονται από την κατεύθυνση του Αεροδρομίου όσο και από εκείνα από την κατεύθυνση της Ελευσίνας.

Τέλος στην ταλαιπωρία των οδηγών εκτιμάται ότι θα βάλει η παρέμβαση στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, που σύμφωνα με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα, θα ολοκληρωθεί εντός του 2026.

Μιλώντας πρόσφατα στην ΕΡΤ, ο κ. Δήμας εξήγησε ότι «σήμερα τα οχήματα που έρχονται από το αεροδρόμιο αναγκάζονται να παραχωρούν προτεραιότητα σε εκείνα που κινούνται από την Ελευσίνα, δημιουργώντας το γνωστό “φαινόμενο του μπουκαλιού”. Με τη νέα διαμόρφωση τα οχήματα θα εισέρχονται στην Εθνική Οδό από διαφορετικές λωρίδες, περιορίζοντας σημαντικά την κυκλοφοριακή συμφόρηση».

Υπενθυμίζεται ότι με τον διαχωρισμό των εξόδων στο ύψος της Μεταμόρφωσης, όσοι έρχονται από Ελευσίνα θα βγαίνουν στην Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης λίγο πιο νωρίς και όσοι κατευθύνονται στην ΠΑΘΕ από Μαρκόπουλο θα εξέρχονται λίγο πιο μετά, σηματοδοτώντας το τέλος της ασφυξίας στο σημείο.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών αναφέρθηκε και σε άλλα έργα για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στην Αττική, εστιάζοντας στο έργο του Τριπλού Κόμβου Σκαραμαγκά. Το έργο αναμένεται να συνδέσει τον Περιφερειακό Αιγάλεω με τη Λεωφόρο Σχιστού και την Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου. Παράλληλα θα σηματοδοτήσει την κατάργηση των φαναριών στην περιοχή και τη δημιουργία μιας σημαντικής εναλλακτικής διαδρομής για τα βαρέα οχήματα.

«Αυτό θέλει τρία χρόνια από τη στιγμή που θα συμβασιοποιηθεί. Το κόστος είναι περίπου στα 70 εκατ. ευρώ και είναι ένα πολύ σημαντικό έργο», επισήμανε.

Καθοριστική συμβολή στην εξομάλυνση των μετακινήσεων των κατοίκων και επισκεπτών της πρωτεύουσας αναμένεται να έχει και η Γραμμή 4 του Μετρό.

Σχετικά με την πρόοδο του έργου, ο κ. Δήμας ανέφερε ότι «πριν από δύο μήνες ολοκλήρωσε τη διαδρομή του ο πρώτος μετροπόντικας της Γραμμής 4. Ο δεύτερος, η “Νίκη”, έχει ήδη περάσει από την Κυψέλη και στόχος είναι μέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρώσει και αυτός τη διάνοιξη της σήραγγας».